الجمعة 02 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الطائرات المسيرة في ليبيا تقصف عدة مواقع في مدينة زوارة

الطيران المسير الليبي،
الطيران المسير الليبي، فيتو

شن الطيران الليبي المسير اليوم الجمعة ضربات على مدينة زوارة الواقعة غرب العاصمة الليبية طرابلس استهدفت إحداها موقعا لتهريب البضائع والبشر.

 

وأظهرت مقاطع مصورة تصاعد سحب دخان كثيف في أحد المواقع بـ مدينة زوارة بعد قصفه من قبل الطيران المسير.

 

وفي 25 مايو الماضي أكدت وزارة الدفاع الليبية تنفيذ التعليمات والخطة العسكرية الموضوعة من أجل "تطهير مناطق الساحل الغربي وباقي مناطق ليبيا، من أوكار الجريمة، والأعمال العصابية".

Advertisements

 

تهريب المخدرات والاتجار بالبشر

وفي 29 مايو الماضي، أعلنت وسائل إعلام ليبية، وجود حالة من الاستنفار والتحشيد العسكري من قبل قوات عسكرية رفضًا في طرابلس بعد اختطاف ضابط ليبي، ما دفع أطرافًا محلية إلى التوسط لمنع حدوث أي تصعيد عسكري، والعمل على الإفراج عن النقيب المختطف.

يشار إلى أن «اللواء 444 قتال» الذي ينتمي إليه الضابط يصنف من أبرز الألوية العسكرية في العاصمة طرابلس، وقد وسع نشاطاته ضد عصابات تهريب الوقود والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، وامتد نشاط عمله إلى مناطق جنوب شرقي العاصمة.

 

توتر في طرابلس

في غضون ذلك، بحث المجلس الرئاسي الليبي، الأوضاع الأمنية في البلاد وآليات دعم الأجهزة الأمنية حتى تتمكن من أداء مهامها، ومتابعة المجرمين والقبض عليهم، بالتنسيق مع الجهات الضبطية والنيابات العامة، وذلك بهدف بسط الأمن والاستقرار داخل المنطقة الغربية.

جاء ذلك خلال اجتماع أمني موسع في طرابلس بحضور الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس، لبحث الأوضاع الأمنية في المنطقة الغربية.

 

أخبار ليبيا

يأتي الاجتماع بعد 3 أيام من العملية الجوية التي تقودها حكومة الوحدة الوطنية والتي تستهدف الميليشيات وتجار المخدرات ومهربي البشر في مدينة الزاوية.

وفي سياق آخر، كشف مصدر في لجنة «6+6» لصحيفة «الاتحاد» الليبية، عن استمرار الاجتماعات بين أعضاء اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة للخروج بصيغة نهائية لقوانين الانتخابات، مشيرًا لعدم وجود أي نية من أعضاء اللجنة لإقصاء أي من المرشحين للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات.

ليبيا وفلسطين يهنئان أردوغان بعد الفوز بالانتخابات الرئاسية التركية

توتر أمني وحشود عسكرية في طرابلس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ليبيا الطائرات المسيرة الطيران الليبي اخبار ليبيا الحكومة الليبية تهريب المخدرات الاتجار في البشر مدينة زوارة

مواد متعلقة

خمسيني يعود إلى مقاعد الدراسة في ليبيا بعد انقطاع أكثر من 30 عاما

توتر أمني وحشود عسكرية في طرابلس

البعثة الأممية في ليبيا تطالب بتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية

مواطن ليبي يطلق صاروخين آر بي جي على منزل جاره بسبب خلافات

الأكثر قراءة

ميرهان حسين تعلن اعتزالها الفن

15 صور ترصد زيارة جيل بايدن للجامع الأزهر

أول رد من حورية فرغلي على عرض زواج مقابل مليون دولار

طقس الغد، أمطار رعدية على هذه المناطق

نشطاء يتداولون مقطع فيديو جديد لأحداث نقابة المهندسين، وظهور النائب عيد حماد

تباين أسعار السلع في الأسواق، ارتفاع البن 60%، والذهب يفقد 200 جنيه

الزمالك يتعادل مع منتخب اليمن 1-1 وديا (فيديو)

أزمة قديمة واتهام بالسرقة.. القصة الكاملة لحرب تصريحات مصطفى كامل ومنير الوسيمي (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

ناسا تطلق بثا مباشرا من على سطح كوكب المريخ للمرة الأولى

دراسة: أحجام وتصميمات مخ الإنسان تحدد أفكاره وسلوكه ومشاعره

حظك اليوم توقعات الأبراج الجمعة 2-6-2023 ابراج الجدي والدلو والحوت

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 2-6-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليورو للبيع والشراء في البنك المركزي

شقق الإسكان الاجتماعي، هل من حق جهة التمويل أن تطلب ضمانات إضافية ؟

ثبات سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الجمعة في البنك المركزي

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 2-6-2023

المزيد

انفوجراف

الأسعار الجديدة لتذاكر دخول 17 منطقة أثرية بعد زيادتها (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

امتحانات الثانوية الأزهرية 2023، 10 نصائح من الأزهر للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم

تفسير رؤية اللون الأسود في المنام وعلاقته بالتعرض للحسد

تفسير حلم التأخير عن الامتحان في المنام وعلاقته بالوقوع في بعض المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية