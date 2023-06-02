شاهد الاستعدادات الأخيرة لمسرح حفل أصالة بالسعودية

نشرت الصفحة الرسمية لشركة روتانا عبر موقع التغريدات الشهير "تويتر" صورا من الاستعدادات الأخيرة لمسرح جامعة الملك خالد بأبها في المملكة العربية السعودية، والذي يستضيف حفل النجمة السورية أصالة مساء اليوم الجمعة.

حفل أصالة في السعودية

وتحيي أصالة حفلا غنائيا مميزا في مدينة أبها بالسعودية، مساء اليوم، حيث نفدت تذاكر الحفل قبل 3 أيام من انطلاقه.

وتقدم أصالة باقة متنوعة من أجمل أغانيها التي قدمتها خلال مسيرتها باللهجات العربية المختلفة.

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أصالة تشيد بحفل زفاف ولي العهد الأردني

وكانت المطربة السورية أصالة نصري أشادت في وقت سابق بفعاليات حفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، مشيرة إلى أن "تفاصيل" الحفل "صورة مثالية لفرح ملكي عربي بامتياز".

وأعادت أصالة نشر فيديو عبر حسابها في تويتر يوثق مأدبة العشاء التي أقامها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني في مضارب بني هاشم بالعاصمة عمَّان، بعد حفل "حمام العريس" الذي استضافه ابن عم العريس، الأمير عمر بن فيصل في منزل والده.

وأشادت النجمة السورية بتمسك العائلة الملكية الأردنية بالعادات العربية الأصيلة وتركهم العادات الدخيلة من العولمة الجديدة.

وكتبت: “الأصل دائمًا يفوز.. ما في فخر بعد هالفخر بالتفاصيل العربية الأصيلة اللي كلها رقي وبساطة وسعادة وقدموا للعالم صورة هي الصورة المثالية لفرح ملكي بكلِّ معنى الكلمة. عاشت الأردن”.