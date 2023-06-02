الجمعة 02 يونيو 2023
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ثقافة وفنون

تغني باللهجة الخليجية.. شاهد أصالة في بروفات حفلها بالسعودية

أصالة من بروفات حفلها
أصالة من بروفات حفلها بالسعودية، فيتو

أجرت النجمة السورية أصالة البروفات الأخيرة لحفلها المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة، وذلك على مسرح جامعة الملك خالد بأبها في المملكة العربية السعودية. 

 

أصالة

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة روتانا عبر موقع التغريدات الشهير "تويتر" فيديو وصورًا من بروفات أصالة قبل حفلها اليوم، حيث ظهرت فيها وهي تغني باللهجة الخليجية. 

حفل أصالة في السعودية 

وتحيي النجمة أصالة مساء اليوم الجمعة حفلًا غنائيًّا مميزًا في المملكة العربية السعودية، حيث نفدت تذاكر الحفل قبل 3 أيام من إقامته. 

أصالة تشيد بحفل زفاف ولي العهد الأردني 

وكانت المطربة السورية أصالة نصري أشادت في وقت سابق بفعاليات حفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، مشيرة إلى أن "تفاصيل" الحفل "صورة مثالية لفرح ملكي عربي بامتياز".

 

وأعادت أصالة نشر فيديو عبر حسابها في تويتر يوثق مأدبة العشاء التي أقامها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني في مضارب بني هاشم بالعاصمة عمَّان، بعد حفل "حمام العريس" الذي استضافه ابن عم العريس، الأمير عمر بن فيصل في منزل والده.

وأشادت النجمة السورية بتمسك العائلة الملكية الأردنية بالعادات العربية الأصيلة وتركهم العادات الدخيلة من العولمة الجديدة.

 

وكتبت: "الأصل دائمًا يفوز.. ما في فخر بعد هالفخر بالتفاصيل العربية الأصيلة اللي كلها رقي وبساطة وسعادة وقدموا للعالم صورة هي الصورة المثالية لفرح ملكي بكلِّ معنى الكلمة. عاشت الأردن".

أصالة عن حفل زفاف الأمير الحسين: الأصل دائمًا يفوز

تعرف على تفاصيل حفل أصالة في الإمارات

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