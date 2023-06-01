أصالة عن حفل زفاف الأمير الحسين: الأصل دائمًا يفوز

أشادت المطربة السورية أصالة نصري، بفعاليات حفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مشيرة إلى أن "تفاصيل" الحفل "صورة مثالية لفرح ملكي عربي بامتياز".

وأعادت أصالة نشر فيديو عبر حسابها في تويتر يوثق مأدبة العشاء التي أقامها العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني في مضارب بني هاشم بالعاصمة عمّان، بعد حفل "حمام العريس" الذي استضافه ابن عم العريس، الأمير عمر بن فيصل في منزل والده.

وأشادت النجمة السورية تمسك العائلة الملكية الأردنية بالعادات العربية الأصيلة وتركهم للعادات الدخيلة في العولمة الجديدة.

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وكتبت: "الأصل دائمًا يفوز.. مافي فخر بعد هالفخر بالتفاصيل العربية الأصيلة اللي كلها رقي وبساطة وسعادة وقدموا للعالم صورة هي الصورة المثالية لفرح ملكي بكلّ معنى الكلمة. عاشت الأردن".

وفي وقت سابق، هنأت أصالة ملك الأردن عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله بمناسبة حفل زفاف نجلهما على عروسه السعودية رجوة آل السيف، المقرر إقامته اليوم الخميس الموافق الأول من حزيران، في قصر زهران.

وكتبت أصالة تغريدة: "للمملكة الأردنيّة الهاشميّة وجلالة الملك عبد الله والملكة المحبوبة رانيا وللشعب الأردني الحبيب كلّ أمنياتي لكم بدوام الفرح والتقدّم والإستقرار وللأمير الحسين وخطيبته الرّاقيه رجوة دعواتي بحياة سعيدة مليانة بالنجاح والأيام الطيبة".

وتستعد الفنانة أصالة لطرح أغنية جديدة كلمات عمر عبده علي، وألحان عمرو الشاذلى ومن توزيع محمد ياسر.



على الجانب الآخر تعيش الفنانة السورية أصالة نصري حالة من الانتعاش الفني، حيث أنها تستعد الفترة المقبلة لطرح أغنيتين جديدتين لتجدد نشاطها الفني.

تفاصيل أغنية أصالة الاولي

تستعد أصالة لطرح أغنية جديدة خلال الايام القليلة المقبلة تتعاون فيها مع الملحن عمرو الشاذلي والشاعر عمرو عبده علي والموزع الموسيقي محمد ياسر.

تفاصيل أغنية أصالة الثانية

أما عن أغنية أصالة الثانية فتتعاون فيها مع الشاعر محمود عادل كلازا والملحن كريم نيازي ومقرر طرحها خلال الايام القليلة المقبلة

وعلى الجانب الآخر، كانت احتفلت أسرة الفنانة السورية أصالة نصري بعيد ميلادها الـ 54، أمس الأثنين 15 مايو حيث أنها ولدت في نفس هذا اليوم عام 1969.

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ونشرت شام الذهبي مقطع فيديو يتضمن مجموعة صور مجمعة برفقة والدتها على حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت “شام” على الفيديو قائلة:" الكلام ما يوصف الحب والامتنان إني تولدت بنتك بقلبي هو اللي دفعني ومازال بيدفعني إني اعمل كل شي بحياتي.. هو حبي إلك، لحتى اقدر قدم جزء بصيت من الانتي عطيتي انت الحياة والمحبة والعطاء كله بحياتنا، والاستقرر.

وأضافت "شام":" الله يحفظك ويخليكي لينا ولكل الي بيحبوكي أصالة بكل معنى الكلمة وبفتخر إني مجرد بنتك.

بينما كتب الشاعر فائق حسن زوج الفنانة أصالة عبر “إنستجرام”:" كل عام وأنتِ المعني الحقيقي لكلمات الحب وصدق المشاعر".

وفي وقت سابق كشفت أصالة عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام" عن أحدث أعمالها الغنائية والتي تتعاون فيها مع شركة روتانا، وتأتي بعنوان “شبيه روحي”.

أغنية شبيه روحي

ونشرت صفحة أصالة صورة بوستر الأغنية وعلقت عليها قائلة: "ترقبوا جديد ‫#أصالة الفن العربي.. بأغنية ‫#شبيه_روحي.. كلمات أنور المشيري.. ألحان فايز السعيد.. توزيع زيد نديم".

حفل أصالة بالقاهرة

وأحيت أصالة مؤخرًا حفلًا غنائيًّا مميزًا في Le lac du caire بالقرب من المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، وذلك بحضور جماهيري كبير رفع شعار كامل العدد.

وافتتحت أصالة حفلها بغناء "شكرا" وتلتها بباقة مميزة من أجمل أغانيها الجديدة والقديمة والتي تفاعل معها الجمهور بالتحية والتصفيق.

رسالة محبة وصلح

وخلال الحفل وجهت أصالة رسالة محبة للجمهور قائلة: "أنا عشت بينكم أكثر من نصف عمري وولادي مصريين.. مين ممكن ينكر فضل مصر؟".

وبذلك صالحت أصالة جمهورها في مصر بعد التوتر الذي نشب خلال الـ 10 أيام الماضية قبل إقامة الحفل، حيث وصل الأمر لمطالبة العديد من النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الغاضبين من إقامة الحفل بالقاهرة بإلغائه، وذلك بسبب قولهم “أن أصالة أنكرت فضل مصر عليها” وذلك على حد وصف النشطاء وقتها.

إلا أن أصالة أوضحت كثيرًا عبر تفاعلها على موقع التغريدات الشهير "تويتر" خلال الفترة الماضية أن تصريحاتها تم ترويجها بشكل مغاير، وفهمت بشكل خاطئ، وأنها لم تنكر فضل مصر عليها.

وأكدت أصالة حبها لمصر والجمهور المصري وكتبت قائلة: "أنا ازددت بمصر شهرة ومجدًا، وما ضفت إلّا مُحبّة جديدة لمصر العظيمة.