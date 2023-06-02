السياحة والآثار تواصل تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية

استكلمت وزارة السياحة والآثار، تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها فقط لشراء تذاكر زيارة في عدد من المتاحف والأماكن الأثرية الأخرى.

يأتي ذلك استكمالًا لاستراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي الشامل، وتفعيلًا لتوجهات الدولة المصرية للتحول نحو المدفوعات غير النقدية.

الكروت مسبوقة الدفع

وتضمنت المواقع التي سيتم دخولها باستخدام الكروت البنكية كل من منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير وقلعة صلاح الدين الأيوبي، ومتحف النوبة والمسلة الناقصة بمحافظة أسوان، وذلك بعد أن تم تطبيقه خلال الشهر الماضي بأربع معابد أثرية بمحافظة أسوان لتصبح بذلك كافة مواقع محافظة أسوان تتعامل بشكل غير نقدي بالكامل.

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وتم وقف السداد النقدي بالكامل لشراء التذاكر بهذه المتاحف والأماكن الأثرية، وسيكون التعامل من خلال مدفوعات غير نقدية بالكامل.

السداد النقدي لتذاكر الزيارة

ومن المقرر أن يتم السماح بالسداد النقدي لرحلات المدراس المصرية فقط، وذلك لحين انتهاء الوزارة من تنفيذ بوابة الكترونية تُتيح لمختلف المدارس الحجز المسبق لرحلاتها المدرسية وسدادها باستخدام الكروت البنكية أيضًا.

ومن جانبه، أشار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أنه سيتم تدريجيًا تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها فقط لشراء تذاكر الزيارة في باقي المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن هناك مجموعة أخرى من المتاحف والمواقع الأثرية سيتم اعتبارًا من الأسبوع المقبل الإعلان عن بدء تطبيق هذا النظام بها، وهو ما يسهم في تحسين التجربة السياحية في مصر وزيادة تدفق العملة الأجنبية للدولة.

التحول الرقمي

وأوضح الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي إلى أنه تم على مدار الأيام القليلة الماضية البدء تدريجيًا في تطبيق هذا النظام بهذه الأماكن الثلاث من خلال الإغلاق التدريجي للسداد النقدي، حيث أُتيح منفذ بيع واحد فقط للسداد النقدي، مقابل 7 منافذ للكروت البنكية أو كروت ميزة، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني egymonuments.com الذي تُتيح الوزارة من خلاله شراء التذاكر إلكترونيًا مما يسهل عملة دخول المتاحف والمواقع الأثرية.

وأضاف أن جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر مُجهزة بماكينات السداد بالكروت البنكية ليتم إلغاء السداد النقدي بشكل تدريجي ويكون السداد باستخدام الكروت البنكية فقط.

غرفة شركات السياحة

وتقوم الوزارة بإخطار شركات السياحة أولًا بأول بقائمة المتاحف والمواقع الأثرية التي يتم تطبيق هذا النظام بها، كما تقوم بإخطار الشركات أيضًا التي ترغب في شراء تذاكر زيارة مجمعة لعملائها لدخول كافة المتاحف والمواقع الأثرية بأن يكون السداد حصريًا عن طريق التحويلات البنكية ولن يُقبل أي سداد نقدي مباشر لشراء هذه التذاكر.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت قد بدأت، خلال شهر مايو، في تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها لشراء تذاكر زيارة أربعة مواقع أثرية بأسوان كمرحلة أولى مع إلغاء التعامل النقدي بها، وهي معابد كل من إدفو وكوم أمبو وأبو سمبل وفيلة.

