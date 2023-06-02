ميرهان حسين تكشف أسباب اعتزالها الفن

كشفت الفنانة ميرهان حسين أسباب اعتزالها الفن، وذلك من خلال “منشور” جديد نشرته عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، لتوضح فيه أسباب اعتزالها للفن.

وقالت "ميرهان":" بعدما قدمت العديد من الأدوار التي لا تشبهني ولا تشبه موهبتي ولا تستغل أدواتي كـ فنانة ممثلة محترفة، حصلت على العديد من ورش التمثيل وتملك القدرة على التقليد بالأداء الصوتي والشكل والهيئة والملامح التي أجيد رسمها على وجهي بالمكياج والشعر دون مساعدة من أحد وبنفسي فقطـ بأبسط الإمكانيات وأصور بنفسي وأعمل مونتاج بنفسي، والجمهور اللي بشوفوا في كل مكان بيقولي أنتي مظلومة والله، وأحنا نفسنا نشوفك في أعمال كتيرة مناسبة لموهبتك الكبيرة.

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و أضافت :" دا غير إني أملك صوت حلو قادر على الغناء الذي أعشقه لكني تعبت ولم أعد أسعد بكلمة إنتي مظلومة، لن أعرض موهبتي على من لا يراها ولا يقدرها ولا يحتاجها وسط مصالح

وأعلنت الفنانة ميرهان حسين اعتزالها الفن، وأعربت عن حزنها الشديد لعدم تقدير موهبتها.

اعتزال ميرهان حسين

وقالت “ميرهان” من خلال خاصية “الاستوري” علي حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”:" تعبت وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي.. ولم أعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرني تعبت لذلك أعتزل.

وكشفت الفنانة ميرهان حسين في وقت سابق عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" عن تفكيرها في اعتزال الفن خلال الفترة الماضية.

ميرهان حسين

ونشرت ميرهان حسين مقطع فيديو يظهر تقرير عنها أعده برنامج الإعلامية إسعاد يونس قائلة: "أول مرة أقولها أنا فعلا فكرت كتير جدًا اعتزل العمل في الفن، لأني كنت شايفة إني مش متقدرة واتظلمت كتير في هذا الوسط الذي لا يمنح النجومية حسب الموهبة لأ للأسف بيخضع كتير للعلاقات الشخصية، وبيفرض ناس لا تستحق ويعطي فرصا كبيرة لناس تكاد تكون معدومة الموهبة".

ميرهان حسين: عانيت كتير

وأضافت: "أنا عانيت كتير من إحساسي إني أستحق فرص أكبر وأكثر تنوعًا في الوقت اللي كان بيتم اختيار شخصيات لأداء أدوار عظيمة لا تشبههم شكلًا ولا مضمونًا لمجرد صداقة فلانة بفلان.. مع احترامي التام لأي جنسية وأي فنان أو فنانة عندهم موهبة ولايقين في الأدوار اللي بيقدموها وبيعملوا المجهود اللازم لأن التمثيل ده مش مجرد وقوف أمام كاميرا لأ ده عمل شاق من التخيل والمذاكرة والتقمص والتحمل والصبر وكل ده على أمل التقدير".

وتابعت: "أنا ماكنتش عايزة غير تقدير وإعطائي فرص أقدر أعرض فيها أدواتي كممثلة ومغنية وقادرة على تقديم اعمال استعراضية وده اللي كان اساس اختياري في برنامج ستار اكاديمي في لبنان وايمانهم الشديد اني املك العديد من المواهب اللي تؤهلني للتقدم في صفوف النجومية خاصة في بلدي مصر".

ميرهان حسين، فيتو

برنامج صاحبة السعادة

واختتمت برسالة للإعلامية إسعاد يونس وبرنامجها: "حقيقي أنا مش عارفة أقول إيه على كلامك عني.. كلامك عني ورأيك فيا شهادة عظيمة جدًا في حقي لأنه مش أي رأي ده رأي واحدة من القليلات الفنانات العظيمات الرائدات كممثلة كوميديانة ومنتجة كبيرة ذات خبرة طويلة وكبيرة في تمييز الموهبة والأعمال الناجحة شكرًا من قلبي يا صاحبة السعادة على استقبالك الجميل ليا وكل كلمة قولتيها عني هي تقدير وتكريم عظيم ليا أفتخر بيه شكرًا ليكي ولفريق إعداد برنامجك الجميل".