الأربعاء 31 مايو 2023
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عصام كامل
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صحة ومرأة

احصلي على بشرة بيضاء وصافية بثلاثة مكونات فقط

تفتيح البشرة، فيتو
تفتيح البشرة، فيتو

تفتيح البشرة من الأمور التى تهتم بها الفتيات فى فصل الصيف للتخلص طوال الوقت من اسمرار البشرة الناجم عن التعرض للشمس.

وتفتيح البشرة عادة تفضله الفتيات بالوصفات الطبيعية الآمنة والفعالة وليس بالكريمات الكيميائية التى تضر البشرة مع الوقت.

وصفة سريعة لتفتيح البشرة

وتقدم الدكتورة مروة إمام خبيرة التغذية، وصفة طبيعية تساعد فى التفتيح الفورى للبشرة.

المكونات:-

-ملعقة صغيرة غسول البشرة الخاص بك

-ملعقة صغيرة نشاء 

-ملعقة صغيرة لبن بودر

الطريقة:-

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-نخلط المكونات معا جيدا فى بولة صغيرة.

-نفرد القناع على البشرة.

-ثم نقوم بعمل حركات دائرية بالبشرة لمدة نصف دقيقة.

-ثم نترك القناع على البشرة لمدة دقيقة.

-ثم نغسل الوجه بعدها ونجففه فنلاحظ الفرق سريعا.

طرق العناية بالبشرة

وللعناية بالبشرة، يجب اتباع بعض النصائح التالية:

-ليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- وداعًا لاتساخ البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك فى الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- تقشير بشرتك بنعومة

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة فى التقشير البابايا، والأناناس.

تفتيح البشرة، فيتو 

– التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثى عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- سوبر سيروم

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- اثنين من المرطبات

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلا، والواقي من الشمس نهارا، خاصة إن كان جلدك حساسًا.

- قوة الاستحمام

الاستحمام ليس مجرد وسيلة للنظافة، فلتستخدمي "شاور" يحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي، التي يمكن أن تساعد على تقشير، وترطيب الجلد.

-مرطب بعد الحمام.

الترطيب بعد الاستحمام يساعد على منع جفاف الجلد ويمكن أن يحسن ملمسه.

وينصح باستخدام مرطبات تحتوي على شجرة الشاي، وعشب الليمون، وزيت الجوجوبا وزبدة الشيا.

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خطوات العناية بجمال بشرتك وأظافرك خلال إجازة العيد

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وصفات طبيعية لتنظيف البشرة والحفاظ على نضارتها

وتعتبر أفضل طريقة للعناية بالبشرة هى الاهتمام بغسلها يوميا بالغسول المناسب لطبيعة البشرة، مع ترطيبها أيضا بمركبات مناسبة لنوع البشرة من حيث إذا كانت دهنية أو جافة أو مختلطة، ويفضل غسل البشرة مرة صباحا وأخرى مساء وبعد العودة إلى المنزل لتخليصها من أى أتربة عالقة بمسامها، وترطيبها عقب غسلها وتجفيفها مباشرة.

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تفتيح البشرة وصفة سريعة لتفتيح البشرة الدكتورة مروة إمام بشرة بيضاء طرق العناية بالبشرة

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