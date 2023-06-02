محافظ الشرقية: إحالة 117 موظفا في قطاع الصحة للتحقيق لتغيبهم عن العمل

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأستاذ سامح بدوى مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام بتشكيل عدد من اللجان للمرور على المنشآت الصحية بمركزى بلبيس ومشتول السوق لمتابعة الانضباط الإدارى وسير انتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

مؤكدا ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجئ على المنشآت الصحية المختلفة لتحقيق الانضباط في منظومة العمل ، وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

Advertisements

إدارة الحوكمة تحيل 117 موظفا لتحفبيق

وأشار سامح بدوى مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام إلى أن اللجان المشكلة أسفر مرورها داخل مركزى بلبيس ومشتول السوق على عدم تواجد ٨ من العاملين بمستشفي الزوامل المركزي التابعة لإدارة بلبيس الصحية كما تبين عدم حضور(٥٦) من العاملين بالمستشفى وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل والغياب وترك عيادة الرمد مفتوحة بدون طبيب وعدم تواجد المشرفين على العيادة الأطباء (م. م) ( م. و) بمستشفى الزوامل المركزي، بالإضافة إلى عدم تواجد ٢٥ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية المنير التابعة لإدارة مشتول السوق الصحية ، وكذلك عدم قيام المسئولين بالتسجيل فى سجل الحضور والانصراف قرين ٢٨ من العاملين بالوحدة ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير فى تقديم الخدمات للمواطنين.

تشكيل لجات متابعة

قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام لمحافظة الشرقية، بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الخدمية بمركز ديرب نجم، لمتابعة سير وانتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

قرية برمكيم التابعة لديرب نجم

وأسفرت أعمال اللجان عن عدم تواجد 3 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية برمكيم التابعة للإدارة الصحية بمركز ديرب نجم، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وعدم تواجد 5 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية دبيج التابعة للإدارة الصحية بمركز ديرب نجم، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وعدم تواجد 6 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية جميزة بني عمرو التابعة للإدارة الصحية بمركز ديرب نجم، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

الوحدة المحلية بجميزة بني عمرو

وأيضا سجلت اللجان عدم تواجد 10 من العاملين بمقر الوحدة المحلية بقرية جميزة بني عمرو التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وعدم حضور 2 من العاملين بمقر مركز شباب قرية جميزة بني عمرو التابع لإدارة شباب مركز ديرب نجم، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك الغياب.

تنفيذ تعليمات المحافظ ببحث جدية تواجد العاملين

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلي المنشآت الخدمية بمراكز منيا القمح وأبو حماد وأبو كبير وكفر صقر وههيا لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم تواجد ٤٠ من العاملين بمدرسة القطاوية الجديدة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية.

كما تبين عدم حضور ٤ من العاملين بالمدرسة وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب وعدم تواجد ٨ من العاملين بمدرسة السيد محمود صالح الابتدائية بقرية هربيط ( الفترة الصباحية ) التابعة لإدارة ابو كبير التعليمية، كما تبين عدم حضور ٣ من العاملين بالمدرسة وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.