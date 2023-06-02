أسعار ومواصفات سيارات أوبل بعد زيادات شهر يونيو

سيارات أوبل، كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية أوبل، عن أسعار سيارات أوبل داخل السوق المحلي وجاء ذلك بالتزامن مع مطلع شهر يونيو الجاري لعام 2023، وشملت الزيادة سيارات موكا وكورسا وكروس لاند موديلات 2023.

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات أوبل موكا في مصر وهي كالتالي:

ويصل سعر الفئة الأولى مليون و149 ألف و990 ألف جنيه بدلًا من مليون و49 ألف و990 ألف جنيه بزيادة 100 ألف جنيه.

ويصل سعر الفئة الثانية GS Line بسعر مليون و249 ألف و990 جنيه بدلًا من مليون و119 ألف و990 جنيه بزيادة 130 ألف جنيه.



أسعار سيارات أوبل كورسا بمصر

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ويصل سعر الفئة الأولى اليجانس بسعر 899.990 ألف جنيه بدلًا من 809.990 ألف جنيه بزيادة 90 ألف جنيه.

ويصل سعر الفئة الثانية توب لاين بلس 949.990 ألف جنيه بدلًا من 869.990 ألف جنيه بزيادة 80 ألف جنيه.

أسعار سيارات أوبل كروس لاند



ويصل سعر الفئة الأولى اليجانس 949.990 ألف جنيه بدلًا من 859.990 ألف جنيه بزيادة 90 ألف جنيه.

ويصل سعر الفئة الثانية توب لاين مليون و19 ألف و990 جنيه بدلًا من 939.990 ألف جنيه بزيادة 80 ألف جنيه.

مواصفات محرك سيارات أوبل موكا

وتقدم السيارة في مصر بمحرك 1200 سي سي تيربو 3 سلندر بقوة 130 حصان وعزم دوران 230 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات. كما يتوفر للسيارة إمكانية التسارع إلى 100 كم في الساعة في 9.2 ثانية مع استهلاك وقود 5.9 لتر لكل 100 كم.



مواصفات محركات أوبل كورسا

وتأتي السيارة بمحرك 1200 سي سي 3 سلندر تيربو بقوة 130 حصان وعزم دوران 230 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات. كما تتسارع السيارة إلى 100 كم في الساعة في 8.7 ثانية.



مواصفات سيارات أوبل كروس لاند

وكانت المنصور للسيارات وكيل أوبل في مصر قد طرحت كروس لاند الفيس ليفت في السوق المصري بمحرك سعة 1200 سي سي تيربو 3 سلندر بقوة 110 حصان بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات وبما يوفر للسيارة القدرة على التسارع إلى 100 كم في الساعة في 11.8 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 187 كم في الساعة.