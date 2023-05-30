الثلاثاء 30 مايو 2023
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صحة ومرأة

استشاري أمراض المخ والأعصاب.. ضعف المناعة يؤثر على الأعصاب

الجهاز العصبي،فيتو
الجهاز العصبي،فيتو

قال محمد ساهر، استشاري أمراض المخ والأعصاب، إن الإناث الأكثر إصابة بأمراض الأعصاب وتتراوح أعمارهم ما بين الـ 20 حتى 40 عاما، كما ان هنا مايقرب  من 20 مرضا مناعيا يؤثر على الجهاز العصبي، ولذلك يتم التشخيص بدقة لتحديد نوع المرض.

 

وأوضح محمد ساهر، استشاري أمراض المخ والأعصاب،  أن التصلب المتعدد، يعد من  الأمراض المناعية التي تصيب الجهاز العصبي المركزي، والذي يؤثر على غشاء المايلين الذي يحمي الأعصاب داخل جسم الإنسان.

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وأضاف محمد ساهر، استشاري أمراض المخ والأعصاب، إلى أن  هناك عوامل تسبب   الإصابة بالتصلب المتعدد، ابرزها  نقص فيتامين  والتدخين، كما أن المرض من الممكن أن يكون وراثيا.

 

وتابع محمد ساهر، استشاري أمراض المخ والأعصاب، أن إصابة المايلين يؤثر على الحركة والنظر والإحساس، وذلك نتيجة مهاجمة الاجسام المضادة للجهاز العصبي، منوها بأن المرض من الممكن أن يصيب البصر، ويتسبب في فقدانه بشكل سريع.

 

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