نبيل الحلفاوي يكشف سبب عدم حضوره حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس

كشف الفنان نبيل الحلفاوي عن سبب عدم حضوره لحفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس الذي أقيم يوم الخميس الماضي.

سبب غياب نبيل الحلفاوي عن حفل افتتاح فرع النادي الاهلي بالتجمع الخامس.

وقال “الحلفاوي” عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات الصغيرة “تويتر”:" تشرفت بالدعوة من الكابتن العزيز ده غير المتابعة والتأكيد من شباب المنظمين، لكن للأسف ظروف حرمتني من شرف الحضور.

وجاء ذلك رد على سؤال أحد المتابعين لديه عن سبب غيابه عن حفل افتتاح فرع النادي الاهلي بالتجمع الخامس.

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و أقيم يوم الخميس الماضي حفل افتتاح الفرع الرابع من النادي الأهلي بالتجمع الخامس بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.

وأعضاء مجلس الإدارة، والعديد من الوزراء والمسئولين والقيادات المختلفة ورجال الإعلام.

ويشهد فرع الأهلي بالتجمع الخامس طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى ‏غرف خلع ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة، والتي تم الانتهاء منها، مع استخدام أحدث الأرضيات ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية، هذا إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، كما تم الانتهاء من منطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي وكافة المنشآت.

وواصل قنديل بأن المجلس يسعي دائما للإقدام علي مثل هذه الخطوات الناجحة لإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان، ومن ثم رفع اسم وشأن النادي في جميع المحافل.

و من أبرز الحضور الذين كانوا في حفل افتتاح الفرع الرابع من النادي الأهلي بالتجمع الخامس دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق وسيف الوزيري رئيس شركة استادات.

وحضر أيضا عدد من نجوم النادي الأهلي والكرة المصرية مثل طاهر أبو زيد وإبراهيم حسن وفرج عامر وحسن مصطفى ومحمد عامر ورمضان السيد، وآخرون من رموز الرياضة المصرية والإعلام الرياضي.