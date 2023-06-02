قرض السيارة 2023 من بنك أبو ظبي التجاري للمهن الطبية

قرض السيارة 2023 يقدمه بنك أبوظبي التجاري ضمن عدد من الخدمات المصرفية المتنوعة للشركات والأفراد ولعل في مقدمتها قروض تمويل السيارات.



قرض السيارة 2023 من بنك أبو ظبي التجاري

وحدد بنك أبوظبي التجاري عدة شروط ومستندات مطلوبة لإتمام عملية تمويل قرض السيارة 2023 وهي كالتالي:

قرض السيارة للموظفين

اولا: الموظفين

1– صورة من البطاقة الشخصية

2– شهادة بالراتب

3– جواب تحويل راتب

4– إيصال خدمات ( فاتورة كهرباء، غاز، مياه)

.5– كشف حساب بنكي لآخر 3 شهور

قرض السيارة 2023 لأصحاب الأعمال

ثانيا: لأصحاب الأعمال

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1- صورة حديثة من السجل التجاري بحد أقصى 6 أشهر (ساري)

2- كشف حساب بنك شخصي لآخر 6 أشهر

ثالثا: المهن الطبية

1- بطاقة النقابة

2- ترخيص الصيدلية \ العيادة \ المكتب

3- كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر

سيارات فورد، كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية فورد، الزيادة الجديدة التي أطلقتها الشركة على أسعار سيارات فورد داخل السوق المحلي وشملت سيارات فورد فوكاس 2023 الفيس ليفت الجديدة.

وأكدت الوكيل المحلي للعلامة التجارية فورد على أن الأسعار الجديدة لسيارات فورد يتم تطبيقها بداية من مطلع يونيو الجاري لعام 2023، داخل المعارض المصرية.



ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات فورد فوكاس فيس ليفت في مصر



يصل سعر الفئة الاولي فورد فوكس اتوماتيك / Trend 4d بسعر 990 ألف جنيه بدلًا من 840 ألف جنيه بزيادة 150 ألف جنيه.



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يصل سعر الفئة الثانية فورد فوكس اتوماتيك / Connected 5d بسعر مليون و40 ألف جنيه بدلًا من 860 ألف جنيه بزيادة 180 ألف جنيه.



يصل سعر الفئة الثالثة فورد فوكس اتوماتيك / Connected 4d بسعر مليون و50 ألف جنيه بدلًا من 870 ألف جنيه بزيادة 180 ألف جنيه.



يصل سعر الفئة الرابعة فورد فوكس اتوماتيك / Titanium 4d بسعر مليون و85 ألف جنيه بدلًا من 905 ألف جنيه بزيادة 180 ألف جنيه.



يصل سعر الفئة الخامسة فورد فوكاس تيتانيوم 5 باب بسعر مليون و80 ألف جنيه بدلًا من 900 ألف جنيه بزيادة 180 ألف جنيه.



مواصفات محرك سيارات فورد فوكاس 2023



حصلت سيارات فورد علي محرك 1500 سي سي 3 سلندر بقوة 120 حصانا وعزم دوران 150 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات وجر.

ويبلغ متوسط استخدام السيارة للوقود 5.5 لتر لكل 100 كم. وحملت السيارة تصميم جديد كليًا في الأمام والخلف مع تغييرات في شكل السيارة والتجهيزات الداخلية فيها، ومزيد من توفير الوقود.