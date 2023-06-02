الجمعة 02 يونيو 2023
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أخبار مصر

مستشفى مصر للطيران: منتجات التبغ الساخن نفس أضرار التدخيــن العــادى

مستشفي مصر للطيران،فيتو
مستشفي مصر للطيران،فيتو

 نظمت الإدارة العامة للدعاية والإعلام بالشركة القابضة لمصرللطيران بالتنسيق مع شركة مصرللطيران للخدمات الطبية ندوة للتوعية بأضرار التدخين للعاملين بمناسبة اليوم العالمى للامتناع عن التدخين بالمبنى الإدارى لمصرللطيران بحضور الدكتور محمد السيد رئيس قسم الصدر بمستشفى مصر للطيران.

 

 أضرار التدخين علي القلب

 حيث افتتح الندوة بالحديث عن أضرار التدخين عن طريق عرض تقديمي لشرح أخطار التدخين الهائلة على صحة الإنسان وما يسببه التبغ من أضرار بالغة تصيب أجهزة الجسم المختلفة حيث لا تؤثر فقط على الرئة بل يمكن أن تؤثر على الجسم بالكامل لتؤدي إلي مضاعفات مستمرة فضلًا عن التأثيرات طويلة المدى على أنظمة الجسد ويزيد من خطر الإصابة بمجموعة متنوعة من المشاكل على مــدى عــدة سنــــوات ومنها أمراض الجهاز العصبي المركزي /  أمراض الجهاز التنفسي / أنواع من السرطانات /  أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمى.

 

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خطر التدخين السلبي


كما نبه الدكتور محمد السيد إلي خطر التدخين السلبي وما يؤديه  للإصابة بأمراض القلب كما أنه يجعل الدم أكثر "لزوجة" مما قد يصيب الشخص بتجلط الدم كما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالمشكلات الصحية المختلفة والإصابة بأمراض خطيرة. 

 

منتجات التبغ الساخن


وأشار إلى أنواع التدخين الجديدة المستحدثة والتى تسمى (منتجات التبغ الساخن)، أو ما يعرف أيضًا بأجهزة التسخين وليس الحرق، فبدلًا من حرق التبغ تقوم تلك الأجهزة بتسخين التبغ لتحرير أبخرة تسمى المواد المتطايرة من النيكوتين ومواد أخرى يستنشقها المدخن، وكثيرًا ما يوصف هذا النوع من التدخين بأنه هجين بين السيجارة التقليدية والسيجارة الإلكترونية وقد يعتقد  البعض انه أقل ضررا من السيجارة العادية ولكن اكتشف العلماء أنه بعد اربعين سنة يؤدي إلى نفس أضرار التدخيــن العــادى.


وذلك لما يحتويه التبغ من مواد سامة مثل النيكوتين، الأسيتون، الرصاص، الزئبق والإيثانول..إلخ.
وتحدث أيضًا عن كيفية الامتناع عن التدخين سواء عن طريق الامتناع التدريجي أو عن طريق الامتناع مرة واحدة أو من خلال طرق علاجية تساعد المدخن على الامتناع عن التدخين. 

4 مجالات ترتكز عليها أكاديمية مصر للطيران في التدريب

محمد موسى رئيسًا لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية


كما أوضح أن بداية التعافي من بعض الأمراض التى تصيب المدخن تبدأ من الساعات الثمانية الأولى من الامتناع عن التدخين حتى الوصول للشفاء الكامل بعد بضع سنوات قليلة.     


وتقوم مستشفى مصر للطيران تحت رئاسة الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس الإدارة بتوفير الخدمات والرعاية الطبية للعاملين بالشركة بعيادات الصدر والجهاز التنفسي والقلب والعديد من التخصصات المختلفة كما تتوفر أحدث تقنيات علاج الأورام من خلال وجود فريق طبى متكامل.

 

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أضرار التدخين علي القلب مصرللطيران مستشفي مصر للطيران الجهاز الهضمي اضرار التدخين

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