الخميس 01 يونيو 2023
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أخبار مصر

محمد موسى رئيسًا لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية

محمد موسى رئيسًا
محمد موسى رئيسًا لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية

أصدر المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لـ مصر للطيران، قرارًا بتكليف الطيار محمد إبراهيم محمد موسى للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والعضو المنتدب لها، لحين انعقاد الجمعية العامة لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وذلك خلفًا للطيار إيهاب الطحطاوي الذي وجه له المهندس يحيى زكريا خالص الشكر والتقدير لجهوده خلال الفترة التي قضاها رئيسًا للشركة.

وكان الطيار محمد موسى يشغل منصب مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لـ مصر للطيران قبل توليه المنصب الجديد.

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انطلاق الجسر الجوي لسفر حجاج بيت الله الحرام 10 يونيو

تستعد شركة مصر للطيران بدء تفويج رحلات سفر حجاج بيت الله الحرام في 10 من يونيو القادم لنقل حجاج قرعتي الداخلية والتضامن الاجتماعي بالإضافة إلي قرعة الحج السياحي.

وقالت الشركة الوطنية مصر للطيران، إن الشركة ستبدأ تسيير رحلات سفر حجاج بيت الله خلال الفترة من 10 إلى 23 يونيو القادم.

عودة حجاج بيت الله الحرام

وأضافت الشركة أن رحلات عودة حجاج بيت الله الحرام ستنطلق خلال الفترة من 1 إلى 13 يوليو القادم، على أن يتم إنهاء إجراءات وصول الحجاج عبر مبنى الرحلات الموسمية بالمطار.

قرعة الحج، 5 نصائح طبية للحجاج المسافرين من مرضى السكر لرحلة آمنة

قرعة الحج، تستعد الشركة الوطنية مصر للطيران بدء تفويج رحلات سفر حجاج بيت الله الحرام في ال 10 من يونيو القادم لنقل حجاج قرعتي الداخلية والتضامن الاجتماعي بالإضافة إلي قرعة الحج السياحي.

وخاطبت وزارة الصحة الجهات المنظمة لقرعة الحج بالأدوية الواجب توافرها مع الحجاج المصابين بمرض السكر في حقيبته قبل السفر إلي السعودية لعمل مناسك الحج.

الحجاج المسافرين من مرضي السكر

وتضمنت ارشادات وزارة الصحة للحجاج المصابون بمرض السكر والخاصة بالأدوية الواجب توافرها معهم وتشمل علي:
- وضع أدوية كافية ومسحات طبية.
- ‏وحوظ كمية كافية من الأنسولين وابر الحقن.
- ‏جهاز قياس السكر المحمول.
- ‏معقم يدين وكمامات.
- ‏بكاقة تعريفية بالمرض ونوع العلاج وجرعاته.

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