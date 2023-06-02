دياز يغيب عن ريال مدريد في مباراة ختام الموسم

يواصل ريال مدريد استعداده لمواجهة أتلتيك بيلباو، بعد غد الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة الأخيرة من الليجا.

ريال مدريد تستعد لختام الموسم

وكان المهاجم ماريانو دياز هو الغائب الوحيد عن مران اليوم، إذ لا يزال يعاني من آلام بالقدم اليسرى، والتي بدأ الشكوى منها منذ الأسبوع الماضي.

وجميع المؤشرات تشير إلى صعوبة لحاقه باللقاء ووداع جماهير الفريق الملكي، التي لعب أمامها طوال الخمس سنوات الأخيرة.

ويعد دياز أحد اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع الفريق هذا الموسم، والأقرب للرحيل عن صفوف الفريق رسميا.

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يذكر أن مستقبل ماركو أسينسيو والفرنسي كريم بنزيما، اللذان شاركا في مران اليوم بعد غيابهما عن المباراة الأخيرة أمام إشبيلية، مع الريال لا يزال غير معلوم.

ورفض أسينسيو ثاني مقترح لتجديد تعاقده مع الفريق، مع وجود عرض مالي أفضل، بينما أبلغ بنزيما النادي باهتمام فريق سعودي بالحصول على خدماته.

بديل بنزيما

وأفادت تقارير صحفية مؤخرا، أن إدارة الريال استقرت على ضم كاي هافيرتز مهاجم تشيلسي كبديل لكريم بنزيما.



وأوضحت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد يصر على التعاقد مع هافيرتز بغض النظر عن مصير بنزيما.

وكان اسم هافيرتز ضمن الأسماء التي تمت مناقشتها خلال اجتماع فلورينتينو بيريز رئيس النادي وخوسيه أنخيل سانشيز نائبه، والمدير الفني كارلو أنشيلوتي في المدينة الرياضية صباح أمس الخميس.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن المرشح المفضل لإدارة ريال مدريد هو هاري كين مهاجم توتنهام، لكن الصفقة ليست سهلة، ولذلك تم الاتجاه لضم هافيرتز.

ويرتبط كاي هافيرتز بعقد مع تشيلسي حتى 2025، ويمكن التفاوض لضمه بسعر مناسب لجميع الأطراف.

أرقام بنزيما مع ريال مدريد

يذكر أن كريم بنزيما البالغ من العمر 35 عاما، قضى 14 موسما في قلعة سانتياجو برنابيو، بعد قدومه من ليون الفرنسي في عام 2009.

وتوج بنزيما مع الفريق الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، و4 ألقاب في الليجا، وسجل 353 هدفا في جميع المسابقات.