محافظ الغربية ينعي محمد ورضوى ضحايا حمام السباحة

تنعي محافظة الغربية ببالغ الحزن والأسى الطفلين محمد عبد الله وشقيقته رضوى الذان توفيا غرقا بحمام السباحة بإحدى فنادق مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وتتقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بخالص التعازي لأسرتهما، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمدهما بواسع رحمته.

وخيمت حالة من الحزن والأسي على أهالي قرية قسطا التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية عقب علمهم بوفاة الطفلين الشقيقين رضوي ومحمد عبدالله البصال بأحد حمامات السباحة بأحد الفنادق التي يعمل بها والدهم بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر وتحولت القرية إلى سرادق عزاء انتظارا لوصول الجثامين لتشييعهما إلى مثواهم الأخير ودفنهم بمقابر الأسرة بالقرية.

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وكانت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر تلقت بلاغا يفيد بغرق طفلين شقيقين في حمام سباحة أحد الفنادق وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وبالمعاينة تبين وفاة الطفل محمد عبدالله 6 سنوات وشقيقته رضوي 5 سنوات في أحد حمامات السباحة وتم انتشال الجثتين ونقلهما إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

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وتبين أن والد الطفلين من أبناء قرية قسطا التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية ويعمل بالفندق الذي شهد الحادث وتم استدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثتين لبيان سبب الوفاة وسؤال والد ووالدة الطفلينحول ظروف وملابسات الواقعة وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة واستمرار التحقيقات

دور الطب الشرعي في كشف الجرائم

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.