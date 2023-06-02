الجمعة 02 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية ينعي محمد ورضوى ضحايا حمام السباحة

محافظ الغربية ينعيى
محافظ الغربية ينعيى محمد ورضوى،فيتو

تنعي محافظة الغربية ببالغ الحزن والأسى الطفلين محمد عبد الله وشقيقته رضوى الذان توفيا غرقا بحمام السباحة بإحدى فنادق مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

الخسائر بالملايين.. حريق هائل يلتهم 4 شون كتان بشبراملس في الغربية (فيديو وصور)

مصرع طفلين شقيقين في حمام سباحة بالغردقة

وتتقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بخالص التعازي لأسرتهما، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمدهما بواسع رحمته.

 

وخيمت حالة من الحزن والأسي على أهالي قرية قسطا التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية عقب علمهم بوفاة الطفلين الشقيقين رضوي ومحمد عبدالله البصال بأحد حمامات السباحة بأحد الفنادق التي يعمل بها والدهم بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر وتحولت القرية إلى سرادق عزاء انتظارا لوصول الجثامين لتشييعهما إلى مثواهم الأخير ودفنهم بمقابر الأسرة بالقرية.

Advertisements

 


وكانت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر تلقت بلاغا يفيد بغرق طفلين شقيقين في حمام سباحة أحد الفنادق وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وبالمعاينة تبين وفاة الطفل محمد عبدالله 6 سنوات وشقيقته رضوي 5 سنوات في أحد حمامات السباحة وتم انتشال الجثتين ونقلهما إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

 

-إعلانات-

 

 


وتبين أن والد الطفلين من أبناء قرية قسطا التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية ويعمل  بالفندق الذي  شهد الحادث وتم استدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثتين لبيان سبب الوفاة وسؤال والد ووالدة الطفلينحول ظروف وملابسات الواقعة وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة  واستمرار التحقيقات

دور الطب الشرعي في كشف الجرائم

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا. 

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة. 

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

 

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

الغربية أخبار محافظة الغربية طنطا

مواد متعلقة

مصرع طفلين شقيقين في حمام سباحة بالغردقة

الخسائر بالملايين.. حريق هائل يلتهم 4 شون كتان بشبراملس في الغربية (فيديو وصور)

محافظ الغربية يعلن بدء إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد

محافظ الغربية يجازي رئيس الوحدة المحلية بأبشواي بسبب تراكم المخلفات داخل الشوارع

الأكثر قراءة

تشكيل الزمالك ضد اليمن، سامسون وبلحاج يقودان الهجوم

أول رد من حورية فرغلي على عرض زواج مقابل مليون دولار

موعد مباراة الزمالك الودية ضد منتخب اليمن

الكاف يعلن بث مباراتي الأهلي والوداد المغربي بنهائي أفريقيا في 80 دولة

أزمة في مجموعة الزمالك بالبطولة العربية بسبب النصر السعودي

من قصر الاتحادية.. رسالة قرينة جو بايدن للرئيس السيسي

توقعات أسعار الذهب في الربع الثالث من 2023 (انفوجراف)

نبيل الحلفاوي يكشف سبب عدم حضوره حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة: أحجام وتصميمات مخ الإنسان تحدد أفكاره وسلوكه ومشاعره

حظك اليوم توقعات الأبراج الجمعة 2-6-2023 ابراج الجدي والدلو والحوت

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 2-6-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

انخفاض قياسي في معدل المواليد يفاقم مخاوف ديموغرافية باليابان

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 2-6-2023

اعرف التخصصات والمهن المطلوبة، توفير 6 آلاف فرصة عمل في ملتقى شغلني غدا

شقق الإسكان الاجتماعي، من يستحق الحصول على الدعم بالمشروع؟

تفاصيل المنحة التدريبية لمعهد تكنولوجيا المعلومات بمحافظة حدودية

المزيد

انفوجراف

الأسعار الجديدة لتذاكر دخول 17 منطقة أثرية بعد زيادتها (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المحامي في المنام وعلاقته بتخطي العقبات وقدوم مال وخير كثير

باحث بهيئة كبار العلماء: العفو والتسامح يدخل الجنة

الأوقاف تحدد الحج رحلة إيمانية موضوع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية