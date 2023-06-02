وكيل صحة الشرقية يتفقد مخازن التموين الدوائي بالزقازيق

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية مرورا علي مخازن التموين الدوائي بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق، للتأكد من تأمينها وتوافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية بها، ومن إنتظام سير العمل، وتوافر المخزون الإستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، مع متابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية حاليًا بالمخزن الرئيسي، للوقوف على آخر المستجدات، ونسب التنفيذ التي تمت، ومدى الالتزام بخطة التطوير

يأتى ذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالمتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية، والخدمات المكملة لها بمحافظة الشرقية، وخاصة مع موجة الطقس الحاره،

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مخزن أدوية الكوارث والأزمات

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية أن وكيل وزارة الصحة بالشرقية تفقد كافة مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية بإدارة التموين الدوائي، والتي منها قسم مخزن "المستلزمات الطبية والوقائية، ومخزن أدوية الأزمات والكوارث، والإستعمال العام، والأشربة، والأقراص، والمحاليل، والخيوط، والألبان، والأمبولات والمخدرات، وتنظيم الأسرة، واسطوانات الأكسجين"، موجهًا بوضع جميع طفايات الحريق في الأماكن المناسبة والمخصصة لها، وفقًا لمعايير الدفاع المدني والسلامة والصحة المهنية.

واكد أهمية تغطية جميع كابلات الكهرباء، والتأكد من سلامتها ومن عدم وجود أي أسلاك كهربائية بارزة عن اللوحات أو المفاتيح الكهربائية الخاصة بها.

توافر الأصناف المختلفة والمستلزمات الطبية

كما تأكد وكيل الوزارة من توافر الأصناف المختلفة للأدوية والمستلزمات الطبية، ومن عدم وجود أي أصناف راكدة، موجهًا مدير عام الطب العلاجي، ومدير عام الطب الوقائي، بالتنسيق مع مديرة التموين الدوائي بالمديرية، بتوزيع ونقل جزءًا من المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية الموجودة بالمخازن الرئيسية، لمخازن الإدارات الصحية والمستشفيات التابعة للمديرية، بعد التأكد من توافر الطاقة الإستيعابية بمخازن الإدارات الصحية والمستشفيات والتأكد من التأمين الجيد لها، لتخزين هذه الكميات المنصرفة، ومن ثم توزيعها على منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، بالكميات اللازمة وفقًا لخطة العمل ومؤشرات الأداء ونسب تردد المرضى والمواطنين عليها، مع التأكيد على متابعة توفير الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية من وزارة الصحة قبل إنتهاء الكميات بوقت كاف.

مناظرة دفاتر الأدوية بالمخازن

كما قام الدكتور هشام مسعود بمناظرة دفاتر صرف الأدوية والمستلزمات الطبية علي الإدارات الصحية والمستشفيات، موجهًا بعرض تقرير من مدير إدارة الأمومة والطفولة بالمديرية، عن معدل استهلاك الإدارات الصحية للألبان، نظرًا لوجود بعض الفروق خلال الأشهر الماضية في الاستهلاك، كما تفقد المباني المختلفة بالمخزن الإقليمي، متابعًا الأعمال الإنشائية والترميمات التي تتم لتوسعة ورفع كفاءة مخازن الأدوية، وذلك بتكلفة تقديرية تقارب ٥ مليون جنيه، دعمًا من ميزانية المديرية، للوقوف على نسب إنجاز الأعمال، ومدى الالتزام بالخطة الزمنية المحددة.

ووجه مدير عام الشئون المالية والإدارية بمتابعة تنفيذ هذه الأعمال لسرعة الإنتهاء منها بعد تقسيمها على عدة مراحل لعدم تأثر الخدمة، والإلتزام بالجدول الزمني المحدد، موجهًا أيضًا بتطوير مخزن الأكسجين، وتسوية الأرضية الخاصة به.

تقييم الحالة الإنشائية للمخازن

وكان مسعود" قد وجه سابقًا بتشكيل "لجنة معاينة" من المديرية، لتقييم الحالة الإنشائية للمخازن، وتحديد درجة مطابقتها لإشتراطات السلامة والصحة المهنية، مكلفًا مدير عام الشئون المالية والإدارية بإنهاء الإجراءات اللازمة لتطوير ورفع كفاءة المخازن، وتوسعتها بما يسمح بفصل مخازن التموين الطبي عن مخازن التموين الدوائي، ونقل الأماكن الملحقة داخل ديوان المديرية للموقع الحالي بعد الإنتهاء من أعمال التطوير.