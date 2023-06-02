حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 2-6-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم، برج السرطان الجمعة 2-6-2023 مع خبيرة الفلك عبير فؤاد، وهو برج مواليد الفترة من 22 يونيو حتى 22 يوليو ومن أبرز الصفات التي يمكن وصف مواليد برج السرطان بها صفة "الرقيق".

مولود برج السرطان

ومولود برج السرطان يعاني كثيرًا من آلام المعدة خاصة أنه ضعيف أمام الطعام اللذيذ وهو ما قد يسبب له ألمًا في المعدة.

المعروف عن مواليد الأبراج المائية التي يقع ضمنها برج السرطان بأنهم متقلبو المزاج، لكن الأمر يختلف قليلًا في مواليد برج السرطان نظرًا لتأثر البرج بالقمر، وهو ما منحه العاطفة والرقة في التعامل مع الآخرين.

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مميزات مواليد برج السرطان

برج السرطان برج مزاجي، ولكن لا يصل إلى مزاجية الجوزاء، فهو شخصية لطيفة المعشر، وعاطفي إلى حد كبير، من الممكن أن يضحي بالكثير من أجل من يحب، كما أنه متعلق بأسرته، ويرجع ذلك إلى حبه الفطري للاستقرار.

شخصية برج السرطان

يتميز مولود برج السرطان بأنه صديق مخلص محافظ على الأسرار ومشاعره صادقة، وكذلك هو شخص خيالي ورومانسي ولديه إحساس مرهف.

توقعات برج السرطان اليوم الجمعة 26-5-2023

عاطفيا: القمر في منزل الحب لذا أنت على موعد اليوم مع السعادة والحب.

مهنيا واجتماعيا: اليوم تصبو إلى الكمال مما يدفعك لإيجاد حلول مبتكرة لكل مشكلة في طريقك.



أشهر مواليد برج السرطان

الأميرة ديانا - مايك تايسون - نلسون مانديلا - ريمبراندت - إتش روس بيروت - دان آيكرود - جيرالدو ريفيرا - رينجو - باكميبنستر فولر - لوى أرمسترونج - إينجمار - بيرجمان - هنرى الثامن - جان كوكتو - إيلسون روكفلر - أرنست همنجواى - وائل فاروق.

حظك اليوم، برج الأسد الجمعة 2-6-2023 مع خبيرة الفلك عبير فؤاد، وهو برج مواليد الفترة من 23 يوليو حتى 22 أغسطس، ومن أبرز الصفات التي يمكن وصف مواليد برج الأسد بها صفة "القائد".

مولود برج الأسد

ومولود برج الأسد يعاني كثيرًا من آلام القلب والعمود الفقري وعليه أن ينتبه دائما للمأكولات والمشروبات التي يتناولها.

المعروف عن مواليد برج الأسد بأنهم يتمتعون بصفة "القيادة"؛ فمولود الأسد قائد وقوي الشخصية ولديه حب للسيطرة، مما يؤهله ليصبح قياديًّا ناجحًا.



مميزات مواليد برج الأسد:

مولود برج الأسد محب للحياة ولكل جوانبه، ويعد من أكثر الأبراج المؤهلة للقيادة، بسبب دقته الشديدة، وأسلوبه المميز في إقناع الآخرين، ولكن عيبه هو ميله للتسلط الذي يصل إلى حد الاستبداد.

شخصية برج الأسد

يتميز مولود برج الأسد بأنه ذكي جدًّا في الابتكار والأشياء التي تحتاج إلى حس إبداعي، ويمتلك ذكاءً كبيرًا فيما يتعلق بسرعة الاستيعاب وحسن التصرف في المواقف الصعبة.

توقعات برج الأسد اليوم الجمعة 2-6-2023

مهنيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك بالنظر للمستقبل وعدم الالتفات للماضي.

عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك يدفعك للتركيز على إصلاح أمور وعليك أن تتحمل مسئولياتك عن طيب خاطر.



أشهر مواليد برج الأسد

ميي ويست - نابليون بونابرت - آندي وورهول - جورج برنارد شو - عمر الخيام - كارل جي جنج - جاكي أونيسس - فيدل كاسترو - بينيوموسولينى - جاكلين كيندى - أرنولد شوارزنيجر.

الابراج اليومية حظك اليوم برج العذراء الجمعة 2-6-2023 مع خبيرة الفلك عبير فؤاد، وهو برج مواليد الفترة من 23 أغسطس حتى 22 سبتمبر، ومن أبرز الصفات التي يمكن وصف مواليد برج العذراء بها صفة "الوفي".

مولود برج العذراء

ومولود برج العذراء يعاني كثيرًا من آلام الجهاز الهضمي، وعليه أن ينتبه دوما للمأكولات والمشروبات التي يتناولها.

المعروف عن مواليد برج العذراء أنهم يتمتعون بذكاء كبير، ويصلحون ليكونوا قادة، ومولود برج العذراء شخص حساس وحريص في كل أمور حياته.

مميزات برج العذراء

هو الباحث عن الكمال، ويصعب إرضائه بسهولة، وذلك لما لديه من ذكاء وقدرة على التحليل، أحيانًا يبدو خجولًا وانطوائيًا، ولكن ثقته بنفسه جيدة وليست بالقليلة، ومن أهم مميزاته أنه مجتهد بدرجة كبيرة.

شخصية برج العذراء

ويتميز مولود برج العذراء بأنه وفي وعاقل وحكيم يميل دومًا للواقعية ولا يجري وراء الأوهام أو الخيالات، وهو مخلص جدًّا في عمله أيضًا، ولا يحب أن يتهمه أحد بالتقصير لذلك دومًا ما يبذل قصارى جهده في عمله.

توقعات برج العذراء اليوم الجمعة 2-6-2023

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان.. تبدو بكامل لياقتك وتسطع بالأفكار والنشاط والمشاعر.

مهنيا وعائليا: القمر في منزل العلاقات يمدك بالقدرة على الإقناع وعليك اليوم أن تنتهز الفرص، فقط انتبه لحقوقك.



أشهر مواليد برج العذراء

مايكل جاكسون - الملكة إليزابيث الأولى - صوفيا لورين - تولستوي - إتش إل مينكين - جون كولتين – بافلوف – لافاييت - جريتاجربو - موريس شيفالييه - محمد حسنين هيكل - أجاثا كريستي.