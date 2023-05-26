الجمعة 26 مايو 2023
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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 26-5-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

توقعات الابراج اليوم،
توقعات الابراج اليوم، فيتو

حظك اليوم، برج السرطان الجمعة 26-5-2023 مع خبيرة الفلك عبير فؤاد، وهو برج مواليد الفترة من 22 يونيو حتى 22 يوليو ومن أبرز الصفات التي يمكن وصف مواليد برج السرطان بها صفة "الرقيق".

توقعات الأبراج اليوم

المعروف عن مواليد الأبراج المائية التي يقع ضمنها برج السرطان بأنهم متقلبو المزاج، لكن الأمر يختلف قليلًا في مواليد برج السرطان نظرًا لتأثر البرج بالقمر، وهو ما منحه العاطفة والرقة في التعامل مع الآخرين.

ومولود برج السرطان يعاني كثيرًا من آلام المعدة خاصة أنه ضعيف أمام الطعام اللذيذ وهو ما قد يسبب له ألمًا في المعدة.

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حظك اليوم برج السرطان

يتميز مولود برج السرطان بأنه صديق مخلص محافظ على الأسرار ومشاعره صادقة، وكذلك هو شخص خيالي ورومانسي ولديه إحساس مرهف.

صفات مواليد برج السرطان:

برج السرطان برج مزاجي، ولكن لا يصل إلى مزاجية الجوزاء، فهو شخصية لطيفة المعشر، وعاطفي إلى حد كبير، من الممكن أن يضحي بالكثير من أجل من يحب، كما أنه متعلق بأسرته، ويرجع ذلك إلى حبه الفطري للاستقرار.

توقعات الأبراج الجمعة 26-5-2023 برج السرطان 

مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يجعلك اليوم مشتتا، ومن المهم أن تراجع خطواتك.. عموما لن تذهب جهودك هباءً إذا قمت بواجبك.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان ويمدانك بكل السحر وتؤثر بشدة فيمن حولك وفي الجنس الآخر.
 

مشاهير مواليد برج السرطان 

الأميرة ديانا - مايك تايسون -  نلسون مانديلا - ريمبراندت - إتش روس بيروت - دان آيكرود - جيرالدو ريفيرا - رينجو - باكميبنستر فولر - لوى أرمسترونج - إينجمار - بيرجمان - هنرى الثامن - جان كوكتو - إيلسون روكفلر - أرنست همنجواى - وائل فاروق.

حظك اليوم، برج الأسد الجمعة 26-5-2023 مع خبيرة الفلك عبير فؤاد، وهو برج مواليد الفترة من 23 يوليو حتى 22 أغسطس، ومن أبرز الصفات التي يمكن وصف مواليد برج الأسد بها صفة "القائد".

حظك اليوم توقعات الأبراج برج الأسد

المعروف عن مواليد برج الأسد بأنهم يتمتعون بصفة "القيادة"؛ فمولود الأسد قائد وقوي الشخصية ولديه حب للسيطرة، مما يؤهله ليصبح قياديًّا ناجحًا.
ومولود برج الأسد يعاني كثيرًا من آلام القلب والعمود الفقري وعليه أن ينتبه دومًا للمأكولات والمشروبات التي يتناولها.

الأبراج اليومية حظك اليوم برج الأسد

يتميز مولود برج الأسد بأنه ذكي جدًّا في الابتكار والأشياء التي تحتاج إلى حس إبداعي، ويمتلك ذكاءً كبيرًا فيما يتعلق بسرعة الاستيعاب وحسن التصرف في المواقف الصعبة.

صفات مواليد برج الأسد:

مولود برج الأسد محب للحياة ولكل جوانبه، ويعد من أكثر الأبراج المؤهلة للقيادة، بسبب دقته الشديدة، وأسلوبه المميز في إقناع الآخرين، ولكن عيبه هو ميله للتسلط الذي يصل إلى حد الاستبداد.

توقعات الأبراج الجمعة 26-5-2023 برج الأسد 

مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يجعلك لامعا ويعرف الناس قدرك ويفتتنون بسحرك.
عاطفيا وعائليا: تتحدث اليوم بطلاقة وتلفت الأنظار وتتواصل مع من تحب.
 

مشاهير مواليد برج الأسد 

ميي ويست - نابليون بونابرت - آندي وورهول - جورج برنارد شو - عمر الخيام - كارل جي جنج - جاكي أونيسس - فيدل كاسترو - بينيوموسولينى - جاكلين كيندى - أرنولد شوارزنيجر.

الابراج اليومية حظك اليوم برج العذراء الجمعة 26-5-2023 مع خبيرة الفلك عبير فؤاد، وهو برج مواليد الفترة من 23 أغسطس حتى 22 سبتمبر، ومن أبرز الصفات التي يمكن وصف مواليد برج العذراء بها صفة "الوفي".

توقعات الأبراج اليوم

المعروف عن مواليد برج العذراء أنهم يتمتعون بذكاء كبير، ويصلحون ليكونوا قادة، ومولود برج العذراء شخص حساس وحريص في كل أمور حياته.

ومولود برج العذراء يعاني كثيرًا من آلام الجهاز الهضمي، وعليه أن ينتبه دوما للمأكولات والمشروبات التي يتناولها.

الأبراج اليومية حظك اليوم برج العذراء

ويتميز مولود برج العذراء بأنه وفي وعاقل وحكيم يميل دومًا للواقعية ولا يجري وراء الأوهام أو الخيالات، وهو مخلص جدًّا في عمله أيضًا، ولا يحب أن يتهمه أحد بالتقصير لذلك دومًا ما يبذل قصارى جهده في عمله.

صفات مواليد برج العذراء

هو الباحث عن الكمال، ويصعب إرضائه بسهولة، وذلك لما لديه من ذكاء وقدرة على التحليل، أحيانًا يبدو خجولًا وانطوائيًا، ولكن ثقته بنفسه جيدة وليست بالقليلة، ومن أهم مميزاته أنه مجتهد بدرجة كبيرة.

توقعات الأبراج الجمعة 26-5-2023 برج العذراء 

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. لا تستبق المشاكل وامضِ بثقة ولا تعلن خططك كي يحالفك الحظ.
مهنيا وصحيا: تنصحك الأفلاك بأن تتحرك بهدوء وفي حدود ما تسمح به طاقتك وقواك.
 

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حظك اليوم توقعات الأبراج الخميس 25-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

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حظك اليوم توقعات الأبراج الخميس 25-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

مشاهير برج العذراء

مايكل جاكسون - الملكة إليزابيث الأولى - صوفيا لورين - تولستوي - إتش إل مينكين - جون كولتين – بافلوف – لافاييت - جريتاجربو - موريس شيفالييه - محمد حسنين هيكل - أجاثا كريستي.

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