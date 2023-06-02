خطة أهلي جدة في صفقات الصيف، تتضمن الشناوي

الدوري السعودي، تبحث إدارة نادي أهلي جدة السعودي الصفقات المقترحة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، الصاعد حديثا لمنافسات دوري روشن للمحترفين.

والأهلي كان قد تأهل لدوري المحترفين السعودي، بعد أن قضى موسمًا واحدًا في دوري "يلو" للدرجة الأولى، وذلك بعد تصدره المسابقة بـ 72 نقطة.



وأشارت تقارير سعودية أن نادي أهلي جدة برئاسة وليد معاذ، يبحث تدعيم صفوف الراقي بـ 8 محترفين جدد، للمنافسة على لقب دوري روشن للمحترفين.

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وارتبط اسم الأهلي بعدة لاعبين صف أول في أوروبا، لتدعيم صفوف الفريق بعد العودة للدوري المحترفين.

الصفقات الجديدة، ستؤدي إلى رحيل النجم السوري عمر السومة، بجانب الجزائري رياض بودبوز.

ويعد البرازيلي روبرتو فيرمينو، أبرز اللاعبين الذين ارتبطوا بالأهلي خلال الفترة الماضية.

وبجانب فيرمينو، تنوى إدارة الأهلي جلب أفضل لاعب في العالم من قبل، الكرواتي لوكا مودريتش، في حال قرر الرحيل عن ريال مدريد.

النجم الجزائري رياض محرز، تم عرضه على الأهلي في الأيام القليلة الماضية، لكن تبدو صفقته معقدة لحد كبير، بسبب ارتباطه بعقد مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويعد الاسم العربي البارز في حراسة المرمى المصري محمد الشناوي، في الأقرب لحراسة مرمى الراقي في الموسم المقبل.

بينما خط دفاع الأهلي، سيتواجد به الثنائي ماتيس هومليز، لاعب بوروسيا دورتموند، بجانب الأرجنتيني نيكولاس اوتاميندي.

وعلى المستوى المحلي، قررت إدارة الأهلي شراء عقد إسلام هوساوي، ظهير الوحدة، بجانب فراس البريكان، مهاجم الفتح.

وأتم الأهلي التعاقد رسميا مع الثلاثي، "عبدالله عطيف، فهد الرشيدي، سميحان النابت".

موقف موسيماني من الإستمرار مع أهلي جدة

وأعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن موقفه من الرحيل أو الاستمرار مع الفريق، بعد أن قادهم للتأهل إلى دوري روشن السعودي من جديد.

وقال موسيماني في تصريحات لقناة «beIN Sports» القطرية إن المهمة الذي جاء إليها قد اكتملت وهي العودة مرة أخرى للدوري الممتاز ومازال لديه عام آخر في عقده مع الأهلي، وهناك الكثير من العرب مختلف الجنسيات يعيشون في جنوب إفريقيا يتابعون وسائل الإعلام وقد تابعوا مقابلة رئيس النادي بعد الفوز بدوري يلو.

وأضاف موسيماني:" كان رد رئيس النادي بشأن الاحتفاظ بالمدرب أم لا أن المدرب قدم أداء جيدا ولكن لدينا طموح أكبر خلال الفترة المقبلة".

وأكمل:" الرئيس لديه طموح وأقبل وأحترم هذا ومن الوارد أنه يرغب في التعاقد مع مدرب أوروبي أو من أمريكا الجنوبية".

وأتم:" لا توجد لدي مشكلة في ذلك، وعقدي مع الأهلي مستمر حتى الموسم المقبل لكن الأمر يعود لإدارة النادي، وما إذا كانت سنحتفظ به أو سننهي العقد، وفي حال المغادرة سأقوم بتسليم النادي وهو متواجد في الدوري الممتاز".

موسيماني يقود أهلي جدة للتتويج بدوري الدرجة الأولى السعودي لأول مرة في تاريخه

وتوج أهلي جدة بقيادة بيتسو موسيماني رسميًّا بطلًا لدوري يلو السعودي لأندية الدرجة الأولى موسم 2022/2023، لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على القادسية (1-0)، بالجولة 33 قبل الأخيرة من نهاية المسابقة.

وكان الأهلي ضمن العودة لدوري روشن السعودي، في وقت سابق، بعد أن شارك في دوري يلو لأول مرة في تاريخه بعد هبوطه العام الماضي.