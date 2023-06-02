الجمعة 02 يونيو 2023
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محافظات

إزالة ملعب بدون ترخيص بالقرين في محافظة الشرقية

ازالة ملعب بدون ترخيص
ازالة ملعب بدون ترخيص بالقرين محافظة الشرقية، فيتو

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  إيهاب خاطر رئيس مدينة القرين  بالتصدى بكل حزم لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص، وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون سواء تعدي على أراض زراعية أو أملاك دولة أو استكمال اعمال بناء بدون ترخيص، وفرض سيادة القانون على الجميع.

 وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مدينة القرين بحملة مكبرة على مدار يومين لتنفيذ إزالة في المهد لملعب كرة قدم بمنطقة ابوعون على مساحة ١٠٧٥ متر ا بدون ترخيص بمعرفة المواطن / م. م. ع. م  وتمت الإزالة  بحضور مسئولي المتابعة الميدانية بالمحافظة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 مكلفا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لرصد أي محاولة للبناء بدون ترخيص وتنفيذ الازالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين

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إزالة حالة بناء مخالف بالزقازيق في الشرقية

محافظ الشرقية 

و أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 53 حالة تعدي على مساحة 11 ألفا و171 متر مباني و11 فدانا و18 قيراطا بنطاق المحافظة  تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة

التنسيق بين الأجهزة بتنفيذ الإزالة 

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 39 حالة تعدي على مساحة 11 ألفا و171 متر مباني و14 حاله تعدي على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 11 فدانا و18 قيراطا بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأشار المحافظ أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

تنفيذ المرحلة الثانية من الموجى 21 للإزالة 

أعلن  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن بدء تنفيذ أعمال المرحلة الثانية  من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 58 حالة تعدِ على مساحة 8 آلاف و282 متر مباني و63 فدانا و1 قيراط بنطاق المحافظة وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

إزالة 59 حالة تعد بمحافظة الشرقية

حملات الإزالة مستمرة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية 

أوضح المحافظ أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها مشيرا إلى  أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 30 حالة تعدِ على مساحة 8 آلاف و282 متر مباني و28 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 38 فدانا و1 قيراط بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

 

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ايهاب خاطر الازالة الفورية فرض سيادة القانون استكمال اعمال بناء التصدى بكل حزم محاولة للبناء العشوائى اعمال بناء بدون ترخيص

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