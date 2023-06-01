الخميس 01 يونيو 2023
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محافظات

إزالة 59 حالة تعد بمحافظة الشرقية

ازالة 59 حالة تعدى
ازالة 59 حالة تعدى بمحافظة الشرقية، فيتو

أكد  الدكتور ممدوح غراب  محافظ الشرقية استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 59 حالة تعد على مساحة 4 آلاف و870 متر مباني و2 فدان و16 قيراطا بنطاق المحافظة.. تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

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إزالة 11 حالة تعد بالبناء واسترداد 10 أفدنة بمركز الحسينية في الشرقية

إزالة 59 حالة تعد فى المهد 

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 50 حالة تعدي على مساحة 4 آلاف و870 متر مباني و9 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 2 فدان و16 قيراطا بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.مؤكدا أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 21للازاله 

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية  من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 61 حالة تعدي على مساحة 4 آلاف و189 متر مباني  و72 فدانا و11 قيراطا بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة

استرداد 75 فدان أرض زراعية 

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 35 حالة تعدي على مساحة 4 ألاف و189 متر مباني و26 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 72 فدانا و11 قيراطا بمراكز ومدن المحافظة وتم اتخاذ  الإجراءات القانونية حيال المخالفين مؤكدا أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها

إزالة حالة بناء مخالف بالزقازيق في الشرقية

ازالة 53 حالة تعدى بالبناء

وأكد “ممدوح” استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 53 حالة تعدي على مساحة 11 ألفا و171 متر مباني و11 فدانا و18 قيراطا بنطاق المحافظة  تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة

 

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اعمال المرحلة الثانية التعديات على الأرض الزراعية محافظ الشرقية املاك الدولة الارض الزراعية مراكز ومدن المحافظة الدكتور ممدوح غراب

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