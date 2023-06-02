إزالة 55 حالة تعد واسترداد 59 فدانا بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيةاستمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت في اليوم السادس بالمرحلة الثانية بالموجة الـ 21.. إزالة 55 حالة تعد على مساحة 8 آلاف و141 متر مباني و54 فدانا و21 قيراطا و21 سهما بنطاق المحافظة.. تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

موضحا أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 35 حالة تعدي على مساحة 8 ألاف و141 متر مباني و20 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك على مساحة 54 فدانا و21 قيراطا و21 سهما بمراكز ومدن المحافظة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

Advertisements

المحافظ وضعت خطة زمنية محددة للإزالة

أكد المحافظ أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

استمرار تنفيذ المرحلة الثانية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 61 حالة تعد على مساحة 4 آلاف و189 متر مباني و72 فدانا و11 قيراطا بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

استرداد 75 فدانا أرض زراعية

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 35 حالة تعدي على مساحة 4 آلاف و189 متر مباني و26 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك على مساحة 72 فدانا و11 قيراطا بمراكز ومدن المحافظة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مؤكدا أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها

ازالة 53 حالة تعدى بالبناء

وأكد “ممدوح” استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 53 حالة تعدي على مساحة 11 ألفا و171 متر مباني و11 فدانا و18 قيراطا بنطاق المحافظة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ