الجمعة 02 يونيو 2023
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محافظات

تموين الشرقية: القمح المورد حتى الآن 507 آلاف طن

تموين الشرقية، فيتو
تموين الشرقية، فيتو

أكدت  فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٢٢٥١ طنا و٩٧١ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٠٧٣٥٨ طن و٠٦٦ كيلو قمح مشيرة إلي تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية 

وأشارت وكيل  وزارة التموين إلى التزام الجهات المسوقة بالتأمين على كميات الأقماح المحلية التي يتم تسويقها ضد جميع الاخطار (السرقة - خيانة الأمانة – التلف -  أي مخاطر يتعرض لها القمح)  من خلال شركات التأمين بمعرفتها وعلى  نفقتها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية

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تموين الشرقية: ضبط 19 طن قمح محلي مهرب للسوق السوداء

الدكتور ممدوح غراب 

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد إقتصادى حيث   ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية مشددا على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

المواقع التخزينية جاهزة 

وقالت  فايزة عبد الرحمن وكيل  وزارة التموين إن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٢٧٨٧ طنا و٤٨٧ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٠٢٩١٧ طنا و430  كيلو قمح مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية وأوضحت وكيل  وزارة التموين إلى أنه يحظر شراء أية كميات من أقماح الديورم المحلية موسم حصاد ٢٠٢٣ إلا بنـاءً على طلب كتابى وموافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك، ويجب أن يتضمن هذا الطلب على الأخص البيانات مثلا الكمية المستهدف شراؤها والغرض من الاستخدام. بالإضافة إلى أماكن استلام الأقماح

 

تكثيف الحملات التموينية 

وكلف المحافظ بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين أبو كبير برئاسة محمد محيي مدير الادارة بحملة تفتيشيه وأثناء سير الحملة على طريق أبو كبير المناسترلي تم إيقاف سيارة ربع نقل محملة بزيت سيارات وبالفحص تبين أنها بدون فواتير، وتم التحفظ على 42 جركن زيت سيارات 20 لترا  و24 جركن زيت سعة 5 لترات و96 جركنا سعة لتر وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم ( 6973 ) جنح مركز أبو كبير واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال سائق السيارة

تموين الشرقية: وصول 506 آلاف طن لصوامع المحافظة

دارة تموين ههيا برئاسة محمد الألفي 

وأجرت  إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير ومفتشي الإدارة بالمرور اليوم حملة على الأنشطة التجارية والتموينية بدائرة الإدارة وتحرر المحضر جنح برقم 8101 لسنة 2023 لحيازة عدد ( 50 ) شيكارة ملح طعام مجهول المصدر، زنة الشيكارة الواحدة ( 50 ) كيلوجرام، باجمالي كمية مقدارها (2.5 ) طن والمحضر جنح برقم 8161 لسنة 2023 لتجميع عدد ( 3 ) شكاير دقيق بلدي مدعم ومخالفة للتعليمات الخاصة بمواعيد الإنتاج والمحضر جنح برقم 8160 لسنة 2023 لتجميع عدد ( 2 ) شيكارة دقيق بلدي مدعم

 

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وكيل وزارة التموين محافظ الشرقية فايزة عبدالرحمن الأقماح المحلية جاهزية جميع المواقع التخزينية الاقماح المحلية الموردة وزارة التموين التزام الجهات المسوقة بالتخزين

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