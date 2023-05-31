الأربعاء 31 مايو 2023
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محافظات

تموين الشرقية: وصول 506 آلاف طن لصوامع المحافظة

وصول 506 الف طن لصوامع
وصول 506 الف طن لصوامع المحافظة، فيتو

قالت  فايزة عبد الرحمن وكيل  وزارة التموين  إن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٢٧٨٧ طنا و٤٨٧ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٠٢٩١٧  طنا و430  كيلو قمح مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية.

 

وأوضحت وكيل  وزارة التموين إلى أنه يحظر شراء أية كميات من أقماح الديورم المحلية موسم حصاد ٢٠٢٣ إلا بنـاءً على طلب كتابى وموافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك، ويجب أن يتضمن هذا الطلب على الأخص البيانات مثلا الكمية المستهدف شراؤها والغرض من الاستخدام. بالإضافة إلى أماكن استلام الأقماح.

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تموين الشرقية: التحفظ على 140 جركن زيت سيارات

المحافظ يثمن مجهود مديرية التموين 

 وثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدور الذي تقوم به مديرية التموين في متابعة عملية توريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين موجها الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام مشددا على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة  لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

 

تكثيف الحملات التموينية 

وكلف “ممدوح” بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين أبو كبير برئاسة محمد محيي مدير الادارة بحملة تفتيشيه وأثناء سير الحملة على طريق أبو كبير المناسترلي تم إيقاف سيارة ربع نقل محملة بزيت سيارات وبالفحص تبين أنها بدون فواتير، وتم التحفظ على 42 جركن زيت سيارات 20 لترا  و24 جركن زيت سعة 5 لترات و96 جركنا سعة لتر وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم ( 6973 ) جنح مركز أبو كبير واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال سائق السيارة.

تموين الشرقية: وصول القمح المورد إلى 497 ألف طن

إدارة تموين ههيا برئاسة محمد الألفي 

وأجرت  إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير ومفتشي الإدارة بالمرور اليوم حملة على الأنشطة التجارية والتموينية بدائرة الإدارة وتحرر المحضر جنح برقم 8101 لسنة 2023 لحيازة عدد ( 50 ) شيكارة ملح طعام مجهول المصدر، زنة الشيكارة الواحدة ( 50 ) كيلوجرام، باجمالي كمية مقدارها (2.5 ) طن والمحضر جنح برقم 8161 لسنة 2023 لتجميع عدد ( 3 ) شكاير دقيق بلدي مدعم ومخالفة للتعليمات الخاصة بمواعيد الإنتاج والمحضر جنح برقم 8160 لسنة 2023 لتجميع عدد ( 2 ) شيكارة دقيق بلدي مدعم

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وكيل وزارة التموين فايزة عبدالرحمن محافظ الشرقية الأقماح المحلية المستهدف شراؤها يحظرشراء اى كميات اماكن استلام القمح

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