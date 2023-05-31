تموين الشرقية: وصول 506 آلاف طن لصوامع المحافظة

قالت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين إن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٢٧٨٧ طنا و٤٨٧ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٠٢٩١٧ طنا و430 كيلو قمح مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية.

وأوضحت وكيل وزارة التموين إلى أنه يحظر شراء أية كميات من أقماح الديورم المحلية موسم حصاد ٢٠٢٣ إلا بنـاءً على طلب كتابى وموافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك، ويجب أن يتضمن هذا الطلب على الأخص البيانات مثلا الكمية المستهدف شراؤها والغرض من الاستخدام. بالإضافة إلى أماكن استلام الأقماح.

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المحافظ يثمن مجهود مديرية التموين

وثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدور الذي تقوم به مديرية التموين في متابعة عملية توريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين موجها الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام مشددا على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

تكثيف الحملات التموينية

وكلف “ممدوح” بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين أبو كبير برئاسة محمد محيي مدير الادارة بحملة تفتيشيه وأثناء سير الحملة على طريق أبو كبير المناسترلي تم إيقاف سيارة ربع نقل محملة بزيت سيارات وبالفحص تبين أنها بدون فواتير، وتم التحفظ على 42 جركن زيت سيارات 20 لترا و24 جركن زيت سعة 5 لترات و96 جركنا سعة لتر وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم ( 6973 ) جنح مركز أبو كبير واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال سائق السيارة.

إدارة تموين ههيا برئاسة محمد الألفي

وأجرت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير ومفتشي الإدارة بالمرور اليوم حملة على الأنشطة التجارية والتموينية بدائرة الإدارة وتحرر المحضر جنح برقم 8101 لسنة 2023 لحيازة عدد ( 50 ) شيكارة ملح طعام مجهول المصدر، زنة الشيكارة الواحدة ( 50 ) كيلوجرام، باجمالي كمية مقدارها (2.5 ) طن والمحضر جنح برقم 8161 لسنة 2023 لتجميع عدد ( 3 ) شكاير دقيق بلدي مدعم ومخالفة للتعليمات الخاصة بمواعيد الإنتاج والمحضر جنح برقم 8160 لسنة 2023 لتجميع عدد ( 2 ) شيكارة دقيق بلدي مدعم