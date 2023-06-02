الجمعة 02 يونيو 2023
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اتصالات وتكنولوجيا

سيباستيان رييز: المنازل ستصبح أكبر مستهلك للطاقة بحلول عام 2050

المنزل الذكى، فيتو
المنزل الذكى، فيتو

أكد  سيباستيان رييز، رئيس  شنايدر إلكتريك لشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي أن عددا من  التقاريرالعالمية تؤكد أنه بحلول عام 2050، ستصبح المنازل أكبر مستهلك للطاقة، لذلك من المهم الاتجاه نحو جعل المنازل ذكية ومستدامة باستخدام التكنولوجيا، وهو ما يتماشي مع توجه الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي في قطاع المنازل والمدن الذكية. 

مفهوم المنازل الذكية 

أضاف إن مفهوم المنازل الذكية لم يعد رفاهية، وإنما ضرورة ملحة تسهم في تحقيق الاستدامة مع الحفاظ على جودة الحياة داخل المنازل. فبالإضافة إلى دورها في تحقيق الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، فإن المنازل الذكية تسهم بشكل كبير في ترشيد فواتير الكهرباء، وتوفير استهلاك الطاقة وتحسين جودة الحياة بشكل عام. 

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تعتمد المنازل الذكية المستدامة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين نوعية الحياة، وجعل العمليات والخدمات الحضرية أكثر كفاءة، وتعزيز قدرتها التنافسية، مع ضمان تلبيتها لاحتياجات الأجيال الحالية والقادمة، فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والثقافية.

 وكانت القاهرة قد استضافت حدث  "منازل المستقبل – Homes of The Future" تماشيًا مع توجه الحكومة المصرية للتوسع في بناء المدن الذكية التي تعتمد على الطاقة المتجددة والمنازل الذكية المدعومة بالتكنولوجيا للعمل على ترشيد استهلاك الطاقة والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الجهود نحو تحقيق الاستدامة.

حيث تم استعراض الدور الذي تلعبه التكنولوجيا لتحويل المنازل التقليدية إلي منازل ذكية تمكن القاطنين والمستخدمين من الحصول على تجربة معيشية تتسم بالأمان، والراحة، والاعتمادية، حيث يمكن من خلال نظام Wiser Smart Home التحكم في المنزل باستخدام الهاتف الذكي والمفاتيح الذكية للتحكم في درجات الحرارة والإضاءة، وتحسين جودة الهواء وهو مايعطي الشعور بالراحة والطمأنينة داخل المنزل الذكي. 

ترشيد استهلاك الطاقة 

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كما تسهم المنازل الذكية في ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق وفورات في فواتير الكهرباء، وتقليل المخاطر على الأطفال، وتحقق سلامة الأجهزة الكهربائية. كما تسهم حلول البيت الذكي في الحفاظ على البيئة كما أوضح سيف الدمرداش، نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك للقطاع السكني والتوزيع، أن التوجه إلى  المنازل الذكية يتماشى مع التوجه الحكومي الذي تتبناه مصر حاليا من خلال السعي نحو بيئة نظيفة، لتحقيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035، حيث ينتج القطاع السكني 20% من الانبعاثات الكربونية حول العالم. 

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