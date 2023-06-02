انطلاق فعاليات الجلسة الختامية للمجمع المقدس بوادي النطرون

انطلقت اليوم الجمعة فعاليات الجلسة الختامية للمجمع المقدس لـ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والتي تقام بـ مركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

فعاليات المجمع المقدس

وخلال الجلسة الختامية يدرس المجمع المقدس المقترحات المقدمة إليه من اللجان الفرعية، وطرح توصيات لجميع القضايا التي رفعتها اليه لجان المجمع المقدس الـ12.

ويختتم المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، عقد اجتماعاته التي بدأها يوم الأحد الماضي.

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وانتقلت اجتماعات المجمع المقدس، أمس الخميس، إلى مركز لوجوس بدير الأنبا بيشوى، والتي تم خلالها عقد جلسة للمجمع المقدس لعرض وشرح الاتفاقيات اللاهوتية السابق توقيعها فى فترة البابا الراحل شنودة الثالث.

معلومات عن المجمع المقدس

المَجْمع المقدس هو الهيئة العليا داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويرأسه البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ويجتمع مرة كل سنة لمدة أسبوع من أجل مناقشة الأوضاع التشريعية والكهنوتية واللاهوتية، ويضم 12 لجنة أو أكثر، ويجتمع بدعوة من بابا الكنيسة أثناء الأزمات؛ ليعطي رأيه في الحدث- لكن جوهر عمله غير سياسي. ويضع القواعد والأنظمة المتعلقة بمسائل الكنيسة المنظمة والإيمان، وأمور الخدمة.

ويرأس المجمع المقدس بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويضم مطارنة وأساقفة الكنيسة، ورؤساء الأديرة، ووكيلي البطريركية للإسكندرية والقاهرة.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في 3 قارات

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، خمسة من أحبار الكنيسة في جلسات منفردة.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن البابا تواضروس استقبل 5 من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأشار إلى أن الأساقفة هم الأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا، والأنبا چوزيف الأسقف العام بأفريقيا، والأنبا رويس الأسقف العام بآسيا، والأنبا بيشوي أسقف أسوان، والأنبا سيرابيون مطران لوس أنچلوس.

وقدم الأساقفة التهنئة لقداسة البابا تواضروس بمناسبة عودته من رحلته إلى الفاتيكان وإيطاليا والنمسا، كما ناقش قداسته مع كل واحد من أصحاب النيافة موضوعات متعلقة بالخدمة الرعوية في الإيبارشية أو البلاد التي يشرفون عليها رعويًّا.

البابا تواضروس يبارك مياه النيل من كنيسة عذراء المعادي

بارك قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مياه النيل في محيط كنيسة السيدة العذراء بالمعادي، عبر رش مياه البركة في النيل، وذلك عقب انتهاء القداس.

قداس عيد دخول السيد المسيح أرض مصر

وصلى قداسة البابا تواضروس الثاني، قداس عيد دخول السيد المسيح أرض مصر في كنيسة السيدة العذراء بالمعادي، التي تعد إحدى المحطات التي زارتها العائلة المقدسة خلال جولتها في أرض مصر، وشارك في صلوات القداس عدد من الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة، وخورس شمامسة الكنيسة والشعب.