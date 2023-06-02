الذهب يتجه إلى تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي

أسعار الذهب العالمية، ارتفعت أسعار الذهب عالميا اليوم الجمعة 2-6-2023 حيث كانت أسعار الذهب في طريقها لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ أوائل أبريل، مدعومة بالتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة في اجتماع سياسته المقرر هذا الشهر، والذي أثر أيضًا على عوائد الدولار والسندات.

أسعار الذهب العالمية

وصعد الذهب الفوري بنسبة 0.1 ٪ إلى 1980.49 دولارًا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.1 ٪ إلى 1997.40 دولارًا أمريكيًا.

Advertisements

وارتفعت عوائد سندات الخزانة جنبًا إلى جنب مع الأسهم والدولار الأمريكي بينما تراجعت التوقعات بشأن دورة سريعة لخفض سعر الفائدة الفيدرالية في النصف الثاني من عام 2023.

أسعار الذهب العالمية، فيتو

العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي

ومع بداية شهر مايو، توقعت العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي ما يقرب من 100 نقطة أساس (bps) أو 1٪ في خفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام ولكن مع اقتراب اجتماع يونيو، كانت التوقعات بـ25 نقطة أساس هي السائدة، وقرر المستثمرون أن الحل النهائي للمواجهة لن يرقى إلى أي شيء غير منظم أو مقيد ماليًا، مما يخفف بنك الاحتياطي الفيدرالي من الاضطرار إلى التعجيل بالتعويض عن التحفيز.

عائدات السندات والدولار الأمريكي

وتراجعت عائدات السندات والدولار الأمريكي، وارتفعت الأسهم ووجدت أسعار الذهب القوة للدفع من أدنى مستوى لها في شهرين كما تلاشت التوقعات القوية الخاصة برفع سعر الفائدة في يونيو أو يوليو والتي تراكمت خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من مايو، وباتت الرهانات الثابتة حتى خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر هي التي تطفو على السطح.

أسعار الذهب العالمية، فيتو

توقعات باستمرار تعافي الذهب

وتحولت الأنظار الآن بشكل مباشر إلى بيانات التوظيف الأمريكية لشهر مايو ومن المتوقع أن تظهر زيادة طفيفة في الوظائف غير الزراعية بمقدار 195000، مما يمثل أقل زيادة منذ ديسمبر 2020 ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 3.5 في المائة، مما يضعه في منتصف النطاق الضيق على مدار العام.

وقد تؤدي البيانات الضعيفة التي تخيب هذه التوقعات إلى زيادة الضغط الهبوطي على عوائد السندات والدولار الأمريكي بينما يستمر الذهب ومعظم عملات العملات الأجنبية في مجموعة العشرة في التعافي.