كرة اليد، عقوبات قوية تهدد الزمالك بسبب مستحقات اللاعبين

كرة اليد، كشف مسئولو اتحاد كرة اليد عن وجود تصعيد جديد لشكوى لاعبي الزمالك ضد ناديهم بسبب عدم حصولهم على المستحقات المتأخرة خلال الفترة الماضية.

وكشف مصدر داخل اتحاد كرة اليد، أن الاتحاد أرسل للزمالك أكثر من إنذار بشأن عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم المتأخرة، وأن هناك خطوة جديدة باتت حتمية من أجل الحفاظ على حقوق اللاعبين.

وتابع المصدر: “الخطوة القادمة هي إرسال شكاوى اللاعبين إلى الاتحاد الدولي من أجل اتخاذ قرار حاسم، ومن المتوقع أن تكون هناك عقوبات قوية تصل إلى وقف القيد والحرمان من المشاركة في البطولات القارية”.

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عقوبات الزمالك من الاتحاد المصري لكرة اليد

أرسل الاتحاد المصري لكرة اليد خطابًا رسميًّا لنادي الزمالك بعد تقدم اللاعبين بشكوى رسمية بسبب مستحقاتهم المادية.

وكان لاعبو يد الزمالك قدموا شكوى لاتحاد اليد بشأن مستحقاتهم المتأخرة لدى النادي والمتأخرة من موسم 2019-2020.

وأتى نص عقوبات بيان اتحاد اليد لنادي الزمالك كالتالي:

لن يسمح للنادي بقيد لاعب جديد في قائمته السنوية مكان اللاعب الذي لم يسدد النادي مستحقاته أي تكون قائمة النادي ناقصة لاعب ويطبق ذلك أيضا إذا كان هناك أكثر من لاعب.

لن يسمح للنادي بالمشاركة في مسابقات كرة اليد المصغرة (ذكورا أو إناثا).

إضافة المبلغ المستحق للاعب على المطالبة السنوية للنادي ويلزم النادي بسددها في الموعد المحدد من الاتحاد ويحق للاتحاد فرض عقوبات أخرى على النادي المخالف.

وافق باسم السبكي المدير الفني الحالي للترجي التونسي، بشكل رسمي على تولي مهمة المدير الفني لفريق كرة اليد بنادي الزمالك بداية من الموسم المقبل، خلفا للمدير الفني الراحل الإسباني ماتيو جارالدا.

وعلمت “فيتو”، أن باسم السبكي أبلغ إدارة الزمالك موافقته على تولي مهمة الفريق، وأن يتم تأجيل توقيع العقود والاتفاق على المقابل المادي لحين انتهاء موسمه مع الترجي التونسي بشكل نهائي.

ويتبقى لباسم السبكي عدد قليل من المباريات مع الترجي التونسي في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة، الاتفاق على المقابل المادي ومدة العقد بين الطرفين، وإعلان التعاقد بشكل رسمي.

وحقق باسم السبكي نجاحات عديدة خلال الفترة الماضية أبرزها الحصول على بطولة أفريقيا والبطولة العربية مع الترجي التونسي.

الزمالك يشارك في السوبر الأفريقي

وضمن الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مشاركته في السوبر الأفريقي المقبل، بعد الفوز بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، التي أقيمت مؤخرا في القاهرة.

وتأتي أهمية بطولة السوبر الأفريقي كونها مؤهلة للمشاركة في كأس العالم للأندية “سوبر جلوب”.

ويجمع السوبر الأفريقي بين بطل البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس، وبطل البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري.

ويمتلك الأهلي حاليا فرصة وحيدة للمشاركة في بطولة السوبر الأفريقي المقبلة، وهي الفوز بلقب البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري.

وعلمت “فيتو”، أن الاتحاد الأفريقي لكرة اليد بصدد تغيير شكل السوبر الأفريقي بحيث يشهد مشاركة 4 فرق وهو ما حدث خلال النسخة الأخيرة من البطولة.

ومن المنتظر أن يجمع السوبر الأفريقي بين البطل والوصيف في بطولتي أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس وأبطال الدوري.