كرة اليد، الهجرة الجماعية للنجوم تهدد استقرار الزمالك

كرة اليد، يشهد فريق كرة اليد بنادي الزمالك أزمات عديدة خلال الفترة الأخيرة، بسبب عدم حصول اللاعبين على رواتبهم منذ فترة طويلة، وهو ما دفعهم لتقديم شكوى لدى الاتحاد بهدف الحصول على ما تبقى من عقودهم.

وعلمت “فيتو”، أن لاعبي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بدأوا رحلة البحث عن عروض احترافية في الدوري المصري أو الدوريات العربية والأوروبية، وأن قطاع كبير منهم قرر الرحيل بحثا عن الاستقرار المالي.

مستقبل غامض في الزمالك

ويرغب لاعبو الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك في خوض تجربة جديدة، في ظل حالة الغموض المسيطرة على مستقبل الفريق.

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وعلى الجانب الآخر، يأمل نادي الزمالك في السيطرة على غضب اللاعبين، وإنهاء التعاقد سريعا مع مدير فني من أجل التفاوض مع اللاعبين في تجديد عقودهم.

اتحاد اليد يهدد الزمالك بوقف القيد

أرسل الاتحاد المصري لكرة اليد خطابًا رسميًّا لنادي الزمالك بعد تقدم اللاعبين بشكوى رسمية بسبب مستحقاتهم المادية.

وكان لاعبو يد الزمالك قدموا شكوى لاتحاد اليد بشأن مستحقاتهم المتأخرة لدى النادي والمتأخرة من موسم 2019-2020.

عقوبات الزمالك من الاتحاد المصري لكرة اليد

وأتى نص عقوبات بيان اتحاد اليد لنادي الزمالك كالتالي:

لن يسمح للنادي بقيد لاعب جديد في قائمته السنوية مكان اللاعب الذي لم يسدد النادي مستحقاته أي تكون قائمة النادي ناقصة لاعب ويطبق ذلك أيضا إذا كان هناك أكثر من لاعب.

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لن يسمح للنادي بالمشاركة في مسابقات كرة اليد المصغرة (ذكورا أو إناثا).

إضافة المبلغ المستحق للاعب على المطالبة السنوية للنادي ويلزم النادي بسددها في الموعد المحدد من الاتحاد ويحق للاتحاد فرض عقوبات أخرى على النادي المخالف.

وافق باسم السبكي المدير الفني الحالي للترجي التونسي، بشكل رسمي على تولي مهمة المدير الفني لفريق كرة اليد بنادي الزمالك بداية من الموسم المقبل، خلفا للمدير الفني الراحل الإسباني ماتيو جارالدا.

وعلمت “فيتو”، أن باسم السبكي أبلغ إدارة الزمالك موافقته على تولي مهمة الفريق، وأن يتم تأجيل توقيع العقود والاتفاق على المقابل المادي لحين انتهاء موسمه مع الترجي التونسي بشكل نهائي.

ويتبقى لباسم السبكي عدد قليل من المباريات مع الترجي التونسي في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة، الاتفاق على المقابل المادي ومدة العقد بين الطرفين، وإعلان التعاقد بشكل رسمي.

وحقق باسم السبكي نجاحات عديدة خلال الفترة الماضية أبرزها الحصول على بطولة أفريقيا والبطولة العربية مع الترجي التونسي.

الزمالك يشارك في السوبر الأفريقي

وضمن الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مشاركته في السوبر الأفريقي المقبل، بعد الفوز بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، التي أقيمت مؤخرا في القاهرة.

وتأتي أهمية بطولة السوبر الأفريقي كونها مؤهلة للمشاركة في كأس العالم للأندية “سوبر جلوب”.

ويجمع السوبر الأفريقي بين بطل البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس، وبطل البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري.

ويمتلك الأهلي حاليا فرصة وحيدة للمشاركة في بطولة السوبر الأفريقي المقبلة، وهي الفوز بلقب البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري.

وعلمت “فيتو”، أن الاتحاد الأفريقي لكرة اليد بصدد تغيير شكل السوبر الأفريقي بحيث يشهد مشاركة 4 فرق وهو ما حدث خلال النسخة الأخيرة من البطولة.

ومن المنتظر أن يجمع السوبر الأفريقي بين البطل والوصيف في بطولتي أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس وأبطال الدوري.

الزمالك بطل أفريقيا

وتوج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، بلقب البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس، التي أقيمت مؤخرا على صالة النادي الأهلي فرع الجزيرة.

وحصد الزمالك لقب البطولة الأفريقية بعد الفوز على الأهلي بنتيجة (26-25)، في المباراة التي جمعت بينهما في نهائي البطولة الأفريقية.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الزمالك على الأهلي بنتيجة (15-11).

أقيمت مباراة الأهلي والزمالك حاليا على صالة النادي الأهلي فرع الجزيرة، وتشهد حضور جماهيري كبير من جانب مشجعي الفريقين.

ويعد هذا اللقب هو السابع لنادي الزمالك بعد الفوز في 6 مناسبات سابقة أعوام 1985 و2010 و2011 و2016 و2019 و2022.

تاريخ الأهلي والزمالك

ونستعرض في السطور التالية تاريخ فريقي الأهلي والزمالك من حيث عدد المشاركات في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس والألقاب.

الزمالك

يمتلك الزمالك 6 ألقاب من البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس في كرة اليد حصل عليها أعوام 1985 و2010 و2011 و2016 و2019 و2022 و2023.

كما حصل الزمالك على المركز الثاني مرتين عامي 1987 و2012.

الأهلي

أما الأهلي فحصل على لقب البطولة في 4 مناسبات أعوام 2013 و2017 و2018 و2021.

وحصل الأهلي على المركز الثاني في 7 بطولات أعوام 1985 و2001 و2014 و2015 و2019 و2022 و2023.

مواجهات الأهلي والزمالك

وشهد الموسم الحالي مواجهات عديدة بين فريقي الأهلي والزمالك في كافة مسابقات كرة اليد نستعرضها خلال السطور التالية:

سوبر المحترفين

شهدت بطولة سوبر المحترفين في كرة اليد المواجهة الأولى بين الأهلي والزمالك وحسمها رفاق أحمد الأحمر حينها بنتيجة (20-19).

دوري المحترفين

كما التقى الأهلي مع الزمالك في 4 مناسبات خلال بطولة دوري المحترفين للموسم الحالي جاءت نتائجها كالتالي:

فوز الزمالك على الأهلي بنتيجة (١٩-٢٠)

فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة (٢٢-٢٧)

فوز الزمالك على الأهلي بنتيجة (٢٣-٣١)

فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة (٢١-٢٤)

كأس مصر

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك في قبل نهائي كأس مصر بنتيجة (27-25).

السوبر الأفريقي

والتقى الأهلي والزمالك مجددا في مباراة كأس السوبر الأفريقي، ونجح الأحمر في حسمها لصالحه بنتيجة (27-24).

وطبقا لإحصائية أعلنها مسئولو لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد، فإن مواجهات القطبين شهدت إحراز 170 هدفا لصالح الأبيض، مقابل 170 هدفا لصالح الأحمر.

البطولة الأفريقية

كما واجه الأهلي نظيره الزمالك في نهائي البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس، وحقق الزمالك الفوز بنتيجة (26-25).