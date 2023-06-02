غدًا انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية، 141 ألف طالب موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية، وتعليمات خاصة من شيخ الأزهر

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، يستعد طلاب الثانوية الأزهرية لانطلاق أعمال امتحانات الدور الأول للعام الحالي، غدا السبت، وتبدأ بالقسم العلمي بمادتي الفقه والحديث، بإشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وفي ختام استعدادات قطاع المعاهد الأزهرية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اجتمع الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، البوم الأربعاء، برؤساء الإدارات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، والمتابعين من القطاع للجان الامتحانات على مستوى المناطق الأزهرية؛ حيث أكد على ضرورة اتباع ما يلي: العمل على توفير الجو المناسب للطلاب والطالبات داخل لجان الامتحانات، والتعاون التام مع رؤساء اللجان ومساعديهم حتى تحقق العملية الامتحانية المقصود منها، مشددا على ضرورة التأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة.

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وأكد الشيخ عبدالغني، أنه تم الانتهاء من جميع استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية، بعد تنفيذ توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مبينا أن غرفة العمليات الخاصة بمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية جاهزة وعلى أتم استعداد لانطلاق الامتحانات، وسوف تتابع أعمال الامتحانات لحظة بلحظة، ومهمتها الأساسية الوقوف على أي عوائق أو مشاكل وحلها على الفور.



توجيهات شيخ الأزهر بشأن امتحانات الثانوية الأزهرية



وبتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبرالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تم رفع درجات الاستعداد القصوى بمناسبة اقتراب امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وهذا ما أكده فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، الذي التقى برؤساء لجان الثانوية الأزهرية ومساعديهم وحثهم على الاهتمام بطلاب الشهادة الثانوية، وأنهم مسؤولية وأمانة في أعناقهم، كما بينّ أن الشهادة الثانوية الأزهرية هي أكبر دليل على تكامل وتعاون مؤسسات الدولة مع بعضها فهي ليست نتاج مؤسسة واحدة، كما أنها تعد مسألة أمن قومي، لأنها تختص بأبناء وبناة المستقبل، لذا الأخطاء فيها غير مقبولة، وامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في الأعوام الماضية تؤكد أن الأزهر استعد لها أفضل استعداد، فنتج عن ذلك عدم وجود حالات تسريب العام الماضي، وهذا العام استخدمنا كل السبل لنجاحها بإذن الله بما فيها التحول الرقمي والذي نتج عنه خدمات جديدة تحدث لأول مرة في الشهادة الثانوية الأزهرية.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وعن البداية الحقيقة للاستعداد للشهادة الثانوية الأزهرية فيذكر الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أنه من بداية شهر يناير من العام الجاري كانت انطلاقة استعدادات الثانوية الأزهرية، حيث تم التنبيه على الطلاب بتسجيل بياناتهم للتقدم للشهادة الثانوية على بوابة الأزهر الإلكترونية والذي استمر لمدة شهرين، وكذا المتقدمين لرئاسة اللجان ومساعديهم قاموا بالتسجيل على بوابة الأزهر للاختيار من بينهم العدد المطلوب للجان، كما تم اختيار الملاحظين إلكترونيا دون أي تدخل بشري ومن وقع عليه الاختيار تم تجهيز خطابات الندب لهم، وهذا العام تم إرسال ٢٥ ألف خطاب ندب للملاحظين، بجانب ١٠ آلاف من الإداريين والعمال.



وتطرق رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، إلى الحديث عن وضع الأسئلة، مبينا أنه تم وضع الأسئلة من خلال خبراء ومستشاري المواد التعليمية برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية في جميع التخصصات، بالإضافة إلى مشاركة خبراء من جامعة الأزهر، وتم إعداد الأسئلة في شهر أبريل، وبعدها تمت عملية الطباعة بعد إعداد إحصائيات الطلاب من قبل الإدراة المركزية للامتحانات وتم الطباعة بداية شهر مايو، كما قمنا بتسليم جميع الأسئلة لجميع المناطق الأزهرية في مراكز توزيع الأسئلة.

تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية

أعمال كنترول هي حلقة الوصل والحلقة الأهم في سلسلة الاستعداد للشهادة الثانوية الأزهرية فهي التي يتم من خلالها خروج النتيجة إلى الطلاب، ويبين خالد إبراهيم، رئيس كنترول الثانوية الأزهرية، أنه تم انتداب 1600 معلم للعمل في الكنترول تم اختيار 50% منهم عن طريق القرعة وهم الذين يعملون لأول مرة والـ 50 % الأخرى من الذين لديهم خبرات سابقة، ليكملا بعضمها البعض، ولإتاحة الفرصة للجميع، مبينا أن العمل يبدأ من الساعة السادسة صباحا ويستمر لأكثر من 12 ساعة يوميا في الأيام العادية ويستمر العمل في الكنترول لمدة شهرين.



ويضيف رئيس كنترول الثانوية الأزهرية أننا بدأنا أعمال الكنترول بمراجعة جميع استمارات الطلاب والتي جاوزت هذا العام 141 ألف استمارة، وبداية من السبت المقبل مع بداية الامتحانات نقوم باستلام أوراق الإجابات من اللجان يوميا من جميع المحافظات وإعدادها وترقيمها الترقيم السري وتشطيب الفراغات من كل ورقة إجابة ونزع الاسم من ورقات الإجابة، ثم نأخذ 5 % من أوراق الإجابات بطريقة عشوائية ونصححها للوقوف على مدى سهولة وصعوبة الامتحانات ونسبة النجاح، وبعدها يتم وضعها في مظاريف وإعدادها للتصحيح، وبعد انتهاء الامتحانات يتم إرسالها لمراكز التصحيح والتي تقدر ب 16 مركزا للتصحيح على مستوى الجمهورية.



ويتابع رئيس كنترول الثانوية الأزهرية أنه بعد الانتهاء من التصحيح في مراكز التصحيح يتم مراجعة أوراق الإجابة مرة ثانية سؤالا سؤالا، كما يتم مراجعة جمع الدرجات مرة أخرى، ثم يتم الرصد على شيت ورقي وعلى الحاسب الآلي لاستخراج النتيجة للطلاب، مبينا أنه يتم تأمين الكنترول تأمينا شديدا تحت إشراف رجال الداخلية، حيث يتم توفير مجموعة للإطفاء ومجموعة للحراسة على مدار 24 ساعة، كما أن المبنى محاط بالكاميرات من جميع الجوانب.

أبرز المستجدات في أعمال الشهادة الثانوية الأزهرية

ويعد التحول الرقمي هو النقطة الفاصلة وأهم المستجدات في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، حيث يؤكد سيد عبدالعاطي، مسؤول البرمجة الإلكترونية بالإدارة المركزية للامتحانات، أنه لأول مرة تطبع أرقام الجلوس وبطاقات التعارف بصورة الطالب إلكترونيا، كما أن كل أعمال أمانة السر كلها أصبحت إلكترونية من خلال برامج أعدتها الإدارة المركزية للامتحانات، كما أن اختيار الملاحظين تم إلكترونيا وكذا رؤساء اللجان ومساعديهم.

تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية بشأن امتحانات الثانوية الأزهرية

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية عدد من التعليمات المهمة للطلاب والملاحظين، وذلك على النحو الآتى:

1- ينبه على الطلاب الالتزام بالإجابة بقلم أزرق جاف فقط، واستخدام القلم الرصاص في الرسومات التوضيحية فقط في المسودة.

2- يقوم ملاحظ اللجنة بالتنبيه على الطلاب بملء بيانات السلبس بصورة كاملة وواضحة وبكل دقة في الأماكن المحددة.

3- ينبه على الطلاب بعد أوراق البوكليت قبل الإجابة، ومطابقتها بالعدد المدون على غلاف البوكليت في امتحان كل مادة.

4- ينبه على الطلاب قبل البدء في كتابة بياناتهم وقبل الإجابة مراجعة جميع الأسئلة والتأكد من وضوحها وأن أوراق البوكليت كاملة ولا توجد فقرة من سؤال غير واضحة أو ناقصة، حيث يصادف وجود بعض الأوراق التى بها لحام من ماكينة الطبع وقد يصادف جزئية من سؤال مشطوفة وغير واضحة. وفي حالة وجود ذلك العيب يتم تغيير كراسة البوكليت قبل البدء في الإجابة وفي حالة اكتشاف ذلك بعد مرور نصف الوقت يتم عمل مذكرة وإرفاقها مع ورقة الإجابة.

5- على ملاحظى اللجنة عند امتحان مادة الفقه التأكد من مذهب الطالب قبل تسلمه ورقة إجابته، وينبه على الطالب التأكد من أن ورقة الإجابة تخص مذهبه قبل كتابة البيانات، ويتحمل الطالب المسئولية في حالة الإجابة في ورقة تخص مذهب مخالف لمذهبه.

6- مسئولية ملاحظى اللجنة في التعرف على شخصية الطلاب من خلال بطاقات التعارف، ويقوم رئيس اللجنة بتكليف أحد المساعدين دون الثقافي بتولى توزيع بطاقات التعارف على ملاحظى اللجان.

7- يتم التعرف على شخصية الطلاب في هدوء تام حفاظا على تركيز الطلاب وتحت مسئولية ملاحظى اللجنة.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2023

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طلاب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.

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