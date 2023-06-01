الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

امتحانات الثانوية الأزهرية، 141 ألف طالب موزعين على 588 لجنة بالمحافظات

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية، فيتو

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، يستعد طلاب الثانوية الأزهرية  لانطلاق أعمال امتحانت الدور الأول للعام الحالي، السبت المقبل، وتبدأ بالقسم العلمي بمادتي الفقه والحديث، بإشراف فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

 

امتحانات الثانوية الأزهرية 2023

 عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303  بإجمالي 50738، موزعين على 588  لجنة على مستوى الجمهورية.

 

Advertisements

 

وصرح وكيل الأزهر أنه ستكون هناك متابعة دورية من خلال فرق رصد مهمتها المرور على اللجان في مختلف المحافظات والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة والجو العام للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التي تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها في أسرع وقت ممكن، وضبط سير الامتحانات، وليس تهويل أو تخويف الطلاب؛ بل توفير أفضل جو مناسب للطلاب، حتي يتيسر لهم التركيز الكامل أثناء الامتحانات، كما أن دورهم أيضا سماع الطلاب وتوصيل طلباتهم لنا للوقوف عليها، ومعرفة صعوبة وسهولة الامتحانات، وأن كل ما سيذكره الطلاب سيكون محل دراسة وتقدير، فالطلاب في جل اهتماماتنا وفي المقام الأول، ونحن سنقدم لهم كل سبل الراحة والهدوء، وهذا حقهم علينا.

 

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وفي ختام استعدادات قطاع المعاهد الأزهرية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اجتمع الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأربعاء، برؤساء الإدارات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، والمتابعين من القطاع للجان الامتحانات على مستوى المناطق الأزهرية؛ حيث أكد على ضرورة اتباع ما يلي: العمل على توفير الجو المناسب للطلاب والطالبات داخل لجان الامتحانات، والتعاون التام مع رؤساء اللجان ومساعديهم حتى تحقق العملية الامتحانية المقصود منها، مشددا على ضرورة التأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة.

 

وأكد الشيخ عبدالغني، أنه تم الانتهاء من جميع استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية، بعد تنفيذ توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مبينا أن غرفة العمليات الخاصة بمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية جاهزة وعلى أتم استعداد لانطلاق الامتحانات، وسوف تتابع أعمال الامتحانات لحظة بلحظة، ومهمتها الأساسية الوقوف على أي عوائق أو مشاكل وحلها على الفور.

txt

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن الانتهاء من جميع استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية

txt

امتحانات الثانوية الأزهرية، تخصيص 16 مركزا للتصحيح على مستوى الجمهورية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 
 

امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 الشهادة الثانوية الازهرية طلاب الثانوية الازهرية الأزهر الشريف قطاع المعاهد الأزهرية

مواد متعلقة

المعاهد الأزهرية في فلسطين تعلن عن فتح باب التسجيل أمام الطلبة الجدد للعام الدراسي

الثانوية الأزهرية، إجراءات إلكترونية تطبق لأول مرة في امتحانات العام الحالي

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن الانتهاء من جميع استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية

الإمام الأكبر يوجه برفع درجات الاستعداد القصوى لاقتراب امتحانات الثانوية الأزهرية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

حالة الطقس غدًا الجمعة 2 - 6 -2023 بمحافظة البحيرة

الاحتفالات مستمرة في افتتاح الفرع الرابع للنادي الأهلي (صور)

صدمة جديدة في بيراميدز بسبب رمضان صبحي

بث مباشر، حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس

طاهر أبو زيد وإبراهيم حسن أبرز الحضور في افتتاح فرع الأهلي بالتجمع الخامس

غدا.. زوجة الرئيس الأمريكي تصل إلى مصر في زيارة تستغرق يومين

لحظة وصول السيدة انتصار ‎السيسي إلى حفل زفاف ‎ولي العهد الأردني (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

بسبب خلافات شخصية، إطلاق رصاص وقنابل في حفل زفاف بسوريا

رائد الفضاء الإماراتي ينشر صورة لمصر من الفضاء ويتساءل عن الأهرام

شركة طيران نيوزيلندية تقوم بوزن المسافرين قبل صعود الطائرة لهذا السبب

الأمير وليام وزوجته كيت يصلان الأردن للمشاركة في حفل زفاف ولي العهد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 1-6-2023 بالسوق المحلي

سعر ومواصفات سامسونج جالاكسي إس بلس 23

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 1-6-2023 في ختام التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الخميس 1-6-2023

المزيد

انفوجراف

أرقام ميسي مع باريس سان جيرمان بعد إعلان رحيله (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الرياح والعواصف الترابية كما ورد عن النبي

خالد الجندي: الرياح والزلازل دليل إثبات قدرة الله (فيديو)

أسامة قابيل: هناك عبادة اسمها السعادة تتحقق حال إدخال الفرح والسرور على الناس

المزيد
الجريدة الرسمية