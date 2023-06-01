امتحانات الثانوية الأزهرية، 141 ألف طالب موزعين على 588 لجنة بالمحافظات

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، يستعد طلاب الثانوية الأزهرية لانطلاق أعمال امتحانت الدور الأول للعام الحالي، السبت المقبل، وتبدأ بالقسم العلمي بمادتي الفقه والحديث، بإشراف فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2023

عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.

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وصرح وكيل الأزهر أنه ستكون هناك متابعة دورية من خلال فرق رصد مهمتها المرور على اللجان في مختلف المحافظات والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة والجو العام للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التي تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها في أسرع وقت ممكن، وضبط سير الامتحانات، وليس تهويل أو تخويف الطلاب؛ بل توفير أفضل جو مناسب للطلاب، حتي يتيسر لهم التركيز الكامل أثناء الامتحانات، كما أن دورهم أيضا سماع الطلاب وتوصيل طلباتهم لنا للوقوف عليها، ومعرفة صعوبة وسهولة الامتحانات، وأن كل ما سيذكره الطلاب سيكون محل دراسة وتقدير، فالطلاب في جل اهتماماتنا وفي المقام الأول، ونحن سنقدم لهم كل سبل الراحة والهدوء، وهذا حقهم علينا.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وفي ختام استعدادات قطاع المعاهد الأزهرية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اجتمع الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأربعاء، برؤساء الإدارات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، والمتابعين من القطاع للجان الامتحانات على مستوى المناطق الأزهرية؛ حيث أكد على ضرورة اتباع ما يلي: العمل على توفير الجو المناسب للطلاب والطالبات داخل لجان الامتحانات، والتعاون التام مع رؤساء اللجان ومساعديهم حتى تحقق العملية الامتحانية المقصود منها، مشددا على ضرورة التأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة.

وأكد الشيخ عبدالغني، أنه تم الانتهاء من جميع استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية، بعد تنفيذ توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مبينا أن غرفة العمليات الخاصة بمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية جاهزة وعلى أتم استعداد لانطلاق الامتحانات، وسوف تتابع أعمال الامتحانات لحظة بلحظة، ومهمتها الأساسية الوقوف على أي عوائق أو مشاكل وحلها على الفور.