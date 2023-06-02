الجمعة 02 يونيو 2023
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ثقافة وفنون

دينا الشربيني بعد تكريمها كأفضل ممثلة: نفسي أبويا يكون معايا

دينا الشربيني، فيتو
دينا الشربيني، فيتو

أعربت الفنانة دينا الشربيني، عن سعادتها بتكريمها كأفضل ممثلةk وأفضل عمل كوميدي عن مسلسل “ كامل العدد”، من خلال إدارة كريتيف ساميت.

 

,نشرت دينا الشربيني، فيديو من التكريم من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “شكرا لجمهوري اللي بحبه وبحترمه جدا اللي سببه اتكرمت، كان نفسي أبويا يكون معايا في لحظة زي دي وافرحه.. يا رب يرحمه ويدخله فسيح جناته”.

 

وأهدت الفنانة دينا الشربيني جائزة تكريمها عن مسلسلها الأخير كامل العدد إلى والدها الراحل، كما أهدتها إلى الفنان الراحل مصطفي درويش، وذلك خلال حفل التكريم الذي نظمته إحدى الشركات الخاصة.

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قصة حب جديدة

وكانت تحدثت الفنانة دينا الشربيني عن قصة حبها التي تعيشها حاليًا قائلة: “هو بني آدم جميل ويستاهل كل حاجة حلوة، وهو جدع”، مشيرة إلى أنه من خارج الوسط الفني.

وأضافت في تصريح خاص لـ فيتو على هامش تكريمها عن مسلسلها الرمضاني الأخير، قائلة: "مش هقدر أقول حاجة دلوقتي غير أنه بني آدم كويس ومش بزعل من الناس اللي بتسال الفرح امتى".

كما تحدثت الفنانة  دينا الشربيني عن نجاح فيلمها الجديد "يوم 13” الذي خاضت به سباق أفلام عيد الفطر لهذا العام وشاركها البطولة  أحمد داوود، قائلة: “ الحمدلله ربنا أدانا علي قد الاجتهاد، والمشروع كان بالنسبة لوائل عبدالله مهم جدا، وأحمد داوود أخويا  وكان بيخاف في كواليس الفيلم جدا”.

 

وكانت علقت الفنانة دينا الشربيني، ولأول مرة على الشائعات المتداولة حول ارتباطها بالفنان تامر حسني بعد انفصاله عن بسمة بوسيل، وجاءت تلك الشائعات فور إعلانها أنها تعيش قصة حب جديدة.

وقالت دينا الشربيني خلال لقائها ببرنامج «the insider»: «مفيش ربط.. مفيش أي حاجة، والناس يتكلموا عادي، مش فارقة معايا الـ memes اللي بيعملوها».

 

أضافت: “والله تصدق، والله ما شفت الـmemesدي ولا أشوفها”.

 

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