دينا الشربيني تهدي جائزة كامل العدد إلى والدها الراحل ومصطفى درويش

دينا الشربيني، أهدت الفنانة دينا الشربيني جائزة تكريمها عن مسلسلها الأخير كامل العدد إلى والدها الراحل، كما أنها أهدتها الى الفنان الراحل مصطفي درويش، وذلك خلال حفل التكريم الذي نظمته إحدى الشركات الخاصة.

وكرمت إحدى الشركات الخاصة الفنانة دينا الشربيني عن مسلسلها الاخير كامل العدد والذي عرض في شهر رمضان الماضي.

قصة حب جديدة

وكانت تحدثت الفنانة دينا الشربيني عن قصة حبها التي تعيشها حاليًا قائلة: “هو بني آدم جميل ويستاهل كل حاجة حلوة، وهو جدع”، مشيرة إلى أنه من خارج الوسط الفني.

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وأضافت في تصريح خاص لـ فيتو على هامش تكريمها عن مسلسلها الرمضاني الأخير، قائلة: "مش هقدر أقول حاجة دلوقتي غير أنه بني آدم كويس ومش بزعل من الناس اللي بتسال الفرح امتى".

كما تحدثت الفنانة دينا الشربيني عن نجاح فيلمها الجديد "يوم 13” الذي خاضت به سباق أفلام عيد الفطر لهذا العام وشاركها البطولة أحمد داوود، قائلة: “ الحمدلله ربنا أدانا علي قد الاجتهاد، والمشروع كان بالنسبة لوائل عبدالله مهم جدا، وأحمد داوود أخويا وكان بيخاف في كواليس الفيلم جدا”.

وكانت علقت الفنانة دينا الشربيني، ولأول مرة على الشائعات المتداولة حول ارتباطها بالفنان تامر حسني بعد انفصاله عن بسمة بوسيل، وجاءت تلك الشائعات فور إعلانها أنها تعيش قصة حب جديدة.

وقالت دينا الشربيني خلال لقائها ببرنامج «the insider»: «مفيش ربط.. مفيش أي حاجة، والناس يتكلموا عادي، مش فارقة معايا الـ memes اللي بيعملوها».

أضافت: “والله تصدق، والله ما شفت الـmemesدي ولا أشوفها”.

وعبرت الفنانة دينا الشربيني عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "تاج" بطولة النجم تامر حسني، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام".

دينا الشربيني وتامر حسني

ونشرت دينا الشربيني صورة تجمعها بتامر حسني، وعلقت عليها قائلة: "تامر.. مهما اتكلمت أو قلت مش هعرف أشرحلك أنا سعيدة أد إيه بكلامك.. أنا كنت بحبك وبحترمك جدا على المستوى الفني ودلوقتي لما عرفتك بحبك وبحترمك جدا على المستوى الشخصي".

وأضافت: "ربنا يوفقك وينجحك أكتر وأكتر وإن شاء الله تاج يكسر الدنيا زى كل أعمالك علشان المجهود الجبار اللي أنت عامله فيه اللي أنا شخصيا شوفتوا بعينى".

وكان النجم تامر حسني نشر في وقت سابق صورا جديدة من كواليس تصوير لأحدث إنتاجاته الفنية في السينما، وهو فيلم تاج الذي يقوم ببطولته وتأليفه والمقرر طرحه وإدراجه ضمن أفلام عيد الأضحى 2023.. وظهرت دينا الشربيني والمخرج سارة وفيق برفقته.

وصاحب تامر الصور الذي نشرها عبر حسابه الشخصي بـ انستجرام تعليقًا جاء فيه: “النجمة الجميلة دينا الشربيني نورتي فيلمك (تاج) ويا رب الفيلم يكمّل سلسلة نجاحاتك الكبيرة اللي كسرتي بيها الدنيا، ربنا يكرمك ويكرمنا معاكي”.

فيلم تاج

ويعتبر فيلم تاج للنجم تامر حسني أول إنتاج لسلسلة أفلام الأبطال الخارقين في مصر والوطن العربي، فيلم وهو من تأليف وبطولة النجم تامر حسني وإخراج سارة وفيق، ومن المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى المقبل.

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