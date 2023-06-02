الجمعة 02 يونيو 2023
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أخبار مصر

الجيزة، غرامة 5 آلاف جنيه لمخالفة ذبح الأضاحي في الشوارع

بيع الاغنام بشوادر
بيع الاغنام بشوادر فى الجيزة، فيتو

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عددًا من القرارات تزامنا مع عيد الأضحي المبارك ، وأبرز هذه القرارات التي اتخذها المحافظ .
حظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال، وفي حالة المخالفة يحصل مبلغ ٥٠٠٠ جنيه، وذلك نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشيء لأصله. 

محافظ الجيزة
 

 

وفي نفس الإطار أصدر محافظ الجيزة قرارًا بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، مشيرا إلى أنه في حالة المخالفة يتم تحصيل مبلغ ٥٠٠٠ جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.
 

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كما كلف المحافظ إدارتي شؤون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين لقرارات حظر الذبح بالشوارع  والإزالة الفورية لأي شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة وذلك  بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى.

حظر اقامة الشوادر
 


كما تضمن القرار حظر نقل وحفظ جلود الهدى والأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري، وذلك نظير مبلغ ألف جنيه لكل تصريح وكذا تفرض غرامه على المخالف بواقع مبلغ 5 آلاف جنيه مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.
 

أكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أية مخالفة في أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، مؤكدا على وجود لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن لضبط أي مخالفات على الفور بالإضافة إلي تشكيل لجان فرعية بالأحياء والمراكز والمدن لمتابعة قيام الجمعيات الأهلية بأعمال تجميع ونقل وتخزين مخلفات الذبح وجلود الأضاحي، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية المقررة في العاملين وفي وسائل النقل الخاصة بها.
وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بكافة القرارات المنظمة لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين لتجنب التعرض للمسائلة القانونية وتوقيع الغرامات المالية المقررة عليهم.


فتح المجازر بالمجان طوال أيام عيد الأضحى 
 


واعلن محافظ الجيزة فتح المجازر طيلة أيام عيد الأضحى المبارك والتي تشمل المجازر التى قررت المحافظة فتحها بالمجان للمواطنين مجزر المنيب بشارع المدبح ومجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق ومجزر منشأة القناطر بشارع السوق ومجزر وردان فى قرية وردان بمنشأة القناطر ومجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية ومجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم ومجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية ومجزر ناهيا بالمريوطية ومجزر البدرشين بمدينة البدرشين ومجزر الحوامدية بمنطقة السوق ومجزرى سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين ومجزرى العياط والمتانيا بالعياط ومجزر الصف بالصف ومجزر أطفيح بشارع السوق ومجزرى القبابات والبرمبل بأطفيح ومجازر الباويطى ومنديشة والزبو بالواحات البحرية ومجزر دينا "مجزر خاص" بطريق مصر إسكندرية الصحراوى بالكيلو 72 ومجزر البشاير "مجزر خاص" بالكيلو 76 طريق مصر إسكندرية الصحراوى منطقة ريجوا.

محافظ الجيزة: فتح المجازر بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك

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