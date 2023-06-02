إيرادات أفلام السينما أمس، شوجر دادي في الصدارة وساعة إجابة يتذيل القائمة

شهدت إيرادات الأفلام في السينما ليوم الخميس الموافق 1 يونيو، 2023، منافسة قوية بين الأفلام التي تعرض في مختلف دور العرض، حيث يتنافس في شباك التذاكر 9 أفلام، أبرزها: شوجر دادي للفنانة ليلى علوي، هارلي للفنان محمد رمضان، يوم 13 للفنان أحمد داود، رهبة للفنان أحمد الفيشاوي، فيلم ب 19 للفنان سيد رجب.

وبلغت إجمالي إيرادات الأفلام في شباك تذاكر السينمات، أمس، نحو 758،171 جنيهًا

جاءت إيرادات أفلام السينما أمس على النحو التالي

-فيلم شوجر دادي:289،317 جنيهًا

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-فيلم يوم 13: 191،977 جنيهًا

-فيلم رهبة: 100،030 جنيهًا

-فيلم بعد الشر: 63،375 جنيهًا

-فيلم هارلي: 57،460 جنيهًا

-فيلم ب 19: 41،348 جنيهًا

-فيلم ابن الحاج أحمد: 11،644 جينهًا

-فيلم مغامرات كوكو: 1،640 جنيهًا

-فيلم ساعة إجابة: 1،380 جنيهًا

فيلم ب 19



تدور أحداث فيلم ب 19، حول حارس عقار يعيش حياة روتينية في فيلا قديمة منذ ستينات القرن الماضي، لتصبح الفيلا عالمه الخاص، ولكن يكسر شاب استقراره، ويريد اقتحام مساحته الخاصة، ليجد حارس العقار المُسن نفسه في مواجهة لم يتوقعها يعيد فيها اكتشاف ذاته من جديد.

وشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم منهم: سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، والعمل من تأليف وإخراج أحمد عبد الله.

فيلم هارلي



بينما ضم في بطولة فيلم هارلي: محمد رمضان، محمود حميدة، مي كساب، مي عمر، حسني شتا، أحمد داش، والعمل من تأليف محمد سامي، وإخراج محمد سمير.

فيلم شوجر دادي



فيما تناول فيلم شوجر دادي، بطولة الفنانة ليلى علوي، حياة رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسًا على عقب، والعمل من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

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