الجمعة 02 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

إيرادات أفلام السينما أمس، شوجر دادي في الصدارة وساعة إجابة يتذيل القائمة

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

شهدت إيرادات الأفلام في السينما ليوم الخميس الموافق 1 يونيو، 2023، منافسة قوية بين الأفلام التي تعرض في مختلف دور العرض، حيث يتنافس في شباك التذاكر 9 أفلام، أبرزها: شوجر دادي للفنانة ليلى علوي، هارلي للفنان محمد رمضان، يوم 13 للفنان أحمد داود، رهبة للفنان أحمد الفيشاوي، فيلم ب 19 للفنان سيد رجب.

وبلغت إجمالي إيرادات الأفلام في شباك تذاكر السينمات، أمس، نحو 758،171 جنيهًا

 

جاءت إيرادات أفلام السينما أمس على النحو التالي
-فيلم شوجر دادي:289،317 جنيهًا

Advertisements

-فيلم يوم 13: 191،977 جنيهًا

-فيلم رهبة: 100،030 جنيهًا

-فيلم بعد الشر: 63،375 جنيهًا

-فيلم هارلي: 57،460 جنيهًا

-فيلم ب 19: 41،348 جنيهًا

-فيلم ابن الحاج أحمد: 11،644 جينهًا

-فيلم مغامرات كوكو: 1،640 جنيهًا

-فيلم ساعة إجابة: 1،380 جنيهًا

 

فيلم ب 19
 

تدور أحداث فيلم ب 19، حول حارس عقار يعيش حياة روتينية في فيلا قديمة منذ ستينات القرن الماضي، لتصبح الفيلا عالمه الخاص، ولكن يكسر شاب استقراره، ويريد اقتحام مساحته الخاصة، ليجد حارس العقار المُسن نفسه في مواجهة لم يتوقعها يعيد فيها اكتشاف ذاته من جديد.

 

وشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم منهم: سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، والعمل من تأليف وإخراج أحمد عبد الله.

 

فيلم هارلي
 

بينما ضم في بطولة فيلم هارلي: محمد رمضان، محمود حميدة، مي كساب، مي عمر، حسني شتا، أحمد داش، والعمل من تأليف محمد سامي، وإخراج محمد سمير.

 

فيلم شوجر دادي


فيما تناول فيلم شوجر دادي، بطولة الفنانة ليلى علوي، حياة رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسًا على عقب، والعمل من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 


 

إيرادات الأفلام الافلام شوجر دادي محمد رمضان ابن الحاج أحمد فيلم ساعة إجابة فيلم شوجر دادي فيلم مغامرات كوكو

مواد متعلقة

مخرج فيلم عيسى: اتصور في 3 أيام ولم يعتمد على ممثلين وتكلفته مليون ونصف جنيه (فيديو)

محمد رمضان يحافظ على صدارة شباك التذاكر المصري

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-6-2023 في الإمارات

خروج قطار بورسعيد - الإسكندرية عن مساره في الإسماعيلية (صور)

موعد مباراة الزمالك الودية ضد منتخب اليمن

أسامة عرابى لـفيتو: لايوجد بديل لـ على معلول سوى نجم الزمالك

شريف عبد المنعم لـ فيتو: عطية وعبد المنعم الأفضل في مصر

صدق أو لا تصدق، مليون و100 ألف جنيه فاتورة إقامة شلة فيتوريا شهريًا

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لضحية مشاجرة الجيزة

إيرادات أفلام السينما أمس، شوجر دادي في الصدارة وساعة إجابة يتذيل القائمة

Advertisements

منوعات

المزيد

الصين تستكشف حدودًا جديدة للأرض بحفرة عمقها 10 آلاف متر

خمسيني يعود إلى مقاعد الدراسة في ليبيا بعد انقطاع أكثر من 30 عاما

حيوان انقرض منذ قرن، يظهر في أمريكا (فيديو)

بين أمريكا وتركيا، مواقف وطرائف للدببة

المزيد

خدمات

المزيد

شقق الإسكان الاجتماعي، من يستحق الحصول على الدعم بالمشروع؟

تفاصيل المنحة التدريبية لمعهد تكنولوجيا المعلومات بمحافظة حدودية

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 2-6-2023 في مصر

أسعار النحاس اليوم الجمعة 2-6-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

زفاف ولي عهد الأردن.. طقوس من تاريخ العرب في البيت الهاشمي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ولماذا سميت بهذا الاسم

تفسير حلم العنب الأحمر في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث قريبا

تعرف على جواز إخراج الأموال بدلا من الأضحية وحكم الشرع في صكوك الأضاحي

المزيد
الجريدة الرسمية