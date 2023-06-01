الخميس 01 يونيو 2023
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ثقافة وفنون

محمد رمضان يحافظ على صدارة شباك التذاكر المصري

هارلي، فيتو
هارلي، فيتو

على مدار 6 أسابيع استطاع الفنان محمد رمضان أن يُحافظ على صدارة شباك التذاكر المصري باكتساح.

فمنذ عرض فيلم “هارلي” بموسم عيد الفطر الماضي اقتنص 35 مليون و250 ألف جنيه متصدرًا الإيرادات بفارق كبير عن فيلم المركز الثاني وهو فيلم يوم 13 الذي حقق فى المدة ذاتها 27 مليون جنيه.

 

بطولة فيلم هارلي

فيلم هارلى بطولة النجم محمد رمضان والنجمة مي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وحسنى شتا، ومي كساب، نشوى بلال، وإسماعيل فرغلى، باسل الزارو، حازم إيهاب، والعمل من تأليف محمد سامى ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

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وتحدث الفنان محمود حميدة من جديد عن أزمته مع صناع فيلم هارلي للفنان محمد رمضان الذي خاض به سباق أفلام عيد الفطر لهذا العام.

 

محمود حميدة: "مش مسألة شخصية"

وقال الفنان محمود حميدة على هامش تواجده في حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم: هو مفيش حاجة ضايقتني في الشغل ولكن اللي ضايقني هي مخالفة العقد، الموضوع موضع عقد أنت بتشتغل مع جهة من أجل العمل في مقابل مادي وشروط،  والموضوع في النقابة والسيد النقيب مهتم شخصيا ولكن هي مش مسألة شخصية.

وكشف  محمود حميدة عن حقيقة عدم تعاونه مع محمد رمضان مرة أخري: هو الموضوع مش أني ما اشتغلش معاه تاني ولكن هي مسألة قانون  وفيه عقود يجب أن تراعي لأن العقود بتحفظ الحقوق.

وأكد الفنان محمود حميدة أنه تقدم بشكوى لنقابة المهن التمثيلية ضد صناع فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، وذلك بسبب مخالفتهم بنود العقد.

 

محمود حميدة

وقال محمود حميدة خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي: "هارلي لم يكن تجربة جيدة بالنسبة لي ولست سعيدًا بما حدث، وكانت هناك شروط في العقد المبرم بيننا خاصة بوضع اسمي على التتر وبدون تلك الشروط لم يكن سيظهر الفيلم للنور".

وتابع: "ورغم ذلك الشركة أخلت بالعقد وأعتقد أن هناك تعمدا لا أعلم الدافع وراءه، وتقدمت بشكوى لنقابة المهن التمثيلية وأعلم أن مي عمر والمخرج محمد سامي ليس لهما أي علاقة بالأمر بل وأعتقد أنهما مستاءين لما حدث". 

 

تصريحات محمود حميدة 

وكان الفنان محمود حميدة كشف في تصريحات صحفية على هامش حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما مساء أمس الجمعة أن فيلم "هارلي" هو آخر عمل سيجمعه بالفنان محمد رمضان.

 

أزمة فيلم هارلي

وأعرب محمود حميدة عن استيائه الشديد مما حدث في فيلم "هارلي" من الإخلال ببنود العقد من الشركة المنتجة، ووضع اسمه على التتر بشكل لا يليق بتاريخه الفني وغير متفق عليه، وذلك على حد وصفه. 

 

وأكد "حميدة" أنه لم يتم دعوته لحضور العرض الخاص بالفيلم، وهذا سبب له ضيقا شديدا وقرر عدم التعامل مع هؤلاء الأشخاص نهائيا، بحسب تعبيره، مضيفا: "الفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي اعتذرا لي، والموضوع ليس له علاقة بهما بالمرة".

 

فيلم محمد رمضان الجديد

على جانب آخر.. انضم الفنان الكبير خالد الصاوي إلى قائمة أبطال فيلم "ع الزيرو" المنتظر طرحه بموسم أفلام عيد الأضحى 2023 ويشارك الصاوي جانبًا إلى جانب كل من الفنان محمد رمضان والفنانة نيللي كريم.

 

أبطال فيلم ع الزيرو 

وبذلك تكون اكتملت قائمة أبطال فيلم “ع الزيرو” وهم؛ بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، شريف سلامة، شريف دسوقي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل. 

 

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أحمد داش النجم محمد رمضان فيلم هارلي محمد رمضان نقابة المهن التمثيلية

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