الجمعة 02 يونيو 2023
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محافظات

حصيلة العاصفة الترابية بالشرقية، حالة وفاة وإصابة شخصين بالعاشر والزقازيق

حادث،فيتو
حادث،فيتو

شهدت محافظة الشرقية حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وسوء حالة الطقس، ورياح شديدة محملة بالأتربة مما أسفر عن مصرع مهندسة وإصابة شخصين بمدينتى العاشر من رمضان والزقازيق.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة 2-6-2023 في الشرقية

وتقدم فيتو تفاصيل بعدد من الحوادث التي وقعت على مدار الساعات الماضية بسبب العاصفة الترابية.
 

مصرع مهندسة بالعاشر من رمضان

لقيت مهندسة حتفها، إثر سقوط بقايا واجهات الكلادينج الخاصة بإحدى المنشآت عليها بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بسبب الطقس السيئ وتم تسليم الجثمان لذويها لدفنها بمقابر أسرتها بالمدينة.

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تفاصيل الحادث
تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بوفاة"رانيا.م.ال" تعمل مهندسة في العقد الثالث من عمرها، بسبب سقوط بقايا واجهات الكلادينج الخاصة بإحدى المنشآت عليها بمدينة العاشر من رمضان بسبب الطقس السيئ وذلك أثناء عودتها من عملها.

حرر محضر إداري بالواقعة، وجرى نقل المتوفاة إلى مشرحة المستشفى "تم النقل"، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إصابة شخصين بسبب لافتة إعلانية بالزقازيق

أصيب شخصين بجروح وكدمات وسحجات علي إثر سقوط لوحة إعلانية بمنطقة المنتزة بمدينة الزقازيق وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وجرى نقلهما بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

سقوط عمود إنارة ببلبيس دون إصابات

شهدت مدينة بلبيس، خلال الساعات الماضية، موجة من الطقس غير المستقر، مصحوبة بسقوط الأمطار ورياح شديدة، تسببت في سقوط عامود إنارة أمام مسجد الكويتية بالمدينة دون وقوع إصابات.

وناشد أهالى المدينة عبر منصات التواصل الإجتماعي" فيس بوك" من المسؤولين إزالة العمود من الطريق بعد أن سقط  نتيجة موجة الطقس السيئ، ودون أن يسقط علي أحد من المواطنين، أو يسبب تلفيات بممتلكات وسيارات الأهالي.

 

عاصفة ترابية شديدة تضرب الشرقية، والمحافظة تعلن الطوارئ 

ضربت عاصفة ترابية مفاجئة بمحافظة الشرقية الساعات الماضية، وتسببت في انخفاض مستوى الرؤية على الطرق مع سرعة الرياح المحملة بالرمال، وانخفاض جودة الهواء وارتباك الحركة المرورية بالشوارع الداخلية في المحافظة.

وتساقطت أمطار خفيفة على مراكز ومدن المحافظة مع استمرار موجة الرياح المحملة بالرمال.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم على رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة موجة الطقس السيئ والتغيرات المناخية التي قد تحدث خلال الساعات المقبلة.

 

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