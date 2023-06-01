الجمعة 02 يونيو 2023
الجريدة الورقية
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محافظات

تسليم جثمان ضحية العاصفة الترابية بالشرقية لذويها

وفاة مهندسة بالشرقية،فيتو
وفاة مهندسة بالشرقية،فيتو

صرحت النيابة العامة بمحافظة الشرقية بدفن جثة مهندسة لقيت حتفها، إثر سقوط بقايا واجهات الكلادينج الخاصة بإحدى المنشآت عليها بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بسبب الطقس السىئ وتم تسليم الجثمان لذويها لدفنها بمقابر أسرتها بالمدينة.

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تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بوفاة"رانيا.م.ال" تعمل مهندسة في العقد الثالث من عمرها، بسبب سقوط بقايا واجهات الكلادينج الخاصة بإحدى المنشآت عليها بمدينة العاشر من رمضان بسبب الطقس السيئ وذلك أثناء عودتها من عملها.

 

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وفاة مهندسة بالشرقية،فيتو

حرر محضر إداري بالواقعة، وجرى نقل المتوفاة إلى مشرحة المستشفى "تم النقل"، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

عاصفة ترابية شديدة تضرب الشرقية، والمحافظة تعلن الطوارئ 

ضربت عاصفة ترابية مفاجئة بمحافظة الشرقية اليوم، وتسببت في انخفاض مستوى الرؤية على الطرق مع سرعة الرياح المحملة بالرمال، وانخفاض جودة الهواء وارتباك الحركة المرورية بالشوارع الداخلية في المحافظة.

وتساقطت أمطار خفيفة على مراكز ومدن المحافظة مع استمرار موجة الرياح المحملة بالرمال.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم على رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة موجة الطقس السيئ والتغيرات المناخية التي قد تحدث خلال الساعات المقبلة.

موقع الحادث،فيتو

تعليمات مهمة من الصحة للمواطنين بخصوص التقلبات الجوية

نصحت وزارة الصحة المواطنين، خلال فترة التقلبات الجوية خاصة أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى حساسية  الصدر لمنع تعرضهم لمضاعفات نتيجة تغيرات الجو ووجود أتربة وأمطار.

 

وقالت وزارة الصحة إن أهم التعليمات التي يجب اتباعها هي:

 

١-  وضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج وتناولها في مواعيدها التي يحددها الطبيب

 

٢- استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيـب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية

 

٣- التأكد من غلق نوافذ المنزل جيدا، لمنع دخول الأتربة والغبار في الغرف

 

٤- يجب على مرضى حساسية الصدر عدم الخروج من المنزل في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة فقط

 

٥-ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل في وجود العاصفة الترابية، تجنبا لدخول الهواء إلـى الشعب الهوائية

 

٦- يفضل الجلوس في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأمـاكـن المزدحمـة لتجنب الشعور بالاختناق

 

٧-شرب كمية كافية من المياه، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين

وفاة مهندسة بالشرقية،فيتو

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