حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة 2-6-2023 في الشرقية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا، وحذرت من العواصف الترابية التي بدأت اليوم الخميس.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة في محافظة الشرقية غدا الجمعة 44 درجة نهارا، و23 درجة ليلا.

تعليمات مهمة من الصحة للمواطنين بشأن التقلبات الجوية

ونصحت وزارة الصحة أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى حساسية الصدر بمنع الخروج بسبب العواصف الترابية.

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وقالت وزارة الصحة إن أهم التعليمات التي يجب اتباعها هى:

١- وضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج وتناولها في مواعيدها التي يحددها الطبيب

٢- استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيـب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية

٣- التأكد من غلق نوافذ المنزل جيدا، لمنع دخول الأتربة والغبار في الغرف

٤- يجب على مرضى حساسية الصدر عدم الخروج من المنزل في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة فقط

٥-ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل في وجود العاصفة الترابية، تجنبا لدخول الهواء إلـى الشعب الهوائية

٦- يفضل الجلوس في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة لتجنب الشعور بالاختناق

٧-شرب كمية كافية من المياه، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".

إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".

إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".

الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".

الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".

ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط، عزبة البرج".