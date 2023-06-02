الجمعة 02 يونيو 2023
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محافظات

محافظ الإسكندرية: استمرار تكثيف القوافل الطبية المجانية

قافلة طبية، فيتو
قافلة طبية، فيتو

أكد اللواء/ محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار القوافل الشاملة الطبية والسكانية والاجتماعية بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية لتكثيف القوافل بالإضافة إلى زيادة الحملات التوعوية للمواطنين.

 

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وفي هذا الصدد، تنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة أميرة طهيو وكيل الوزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية عدد 5 قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر يونيو الجاري وفقا للمواعيد والأماكن التالية: حيث تقام يومي (4 _ 5 يونيو ) قافلة طبية بأبيس 1 بنطاق شرق، وتقام يومي (6 _ 7 يونيو) قافلة طبية بأبيس 2 بنطاق شرق، وتقام يومي (11 _ 12 يونيو) قافلة طبية بالقرية المركزية ببرج العرب، وتقام يومي (18_ 19 يونيو) قافلة بالجلاء بالعامرية، ويومي (20 _ 21 يونيو) قافلة بقرية الأسد بالعامرية.

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اخبار الإسكندرية الاسكندرية اللواء محمد الشريف

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