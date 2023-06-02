مدير عام آثار الإسكندرية: إقبال كثيف علي تصوير سيشن تخرج الطلاب فى قلعة قايتباي

شهدت قلعة قايتباي بالسكندرية إقبالا كبيرا لتصوير جلسات سيشن التخرج الطلبة وذلك بعد سداد الرسوم المقررة والحصول على موافقة الوزارة.



أضاف «متولى»، أن الإقبال من جانب المدارس الدولية والأجنبية، وحتي الأكاديميات جاء باعتبار القلعة،المقصد الأول بمحافظه الاسكندريه



وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار قيام وزارة السياحة والآثار ممثله في المجلس الاعلي للاثار بأعمال الصيانة الدورية للقلعة وتوفير كافة الخدمات للزائرين، مشيرا إلى أن قلعة قايتباي استقبلت ما يقرب من 5 جلسات تصوير فوتو سيشن لطلاب المدارس الدولية الأجنبية، وبينهم اكاديميه

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و قال متولي أن اختيار قلعة قايتباي لتصوير سيشن فاعليات تخرج الطلبة، نظرًا لشهرة القلعة كأهم معلم تاريخي بمحافظات الوجه البحري والتي يرفرف اعلي سطح القلعة علم شعار الجمهورية لتبقي ذكري التخرج خالدة للطلبة مع هذا المعلم الأثري والتاريخي الهام، مشيرا إلى أن اختيار سيشن التخرج بمعلم تاريخي يعظم انتماء الطلبة لبلدهم ويزيد من الوعي الثقافي والأثري وفخر الطلبة بحضارة بلادهم العظيمة كما أنه يشجع على السياحة الداخلية.