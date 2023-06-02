رحلة العائلة المقدسة في مصر، 25 منطقة مرت عليها، وجبل الطير بالمنيا على خريطة الحج المسيحي العالمي

مسلمين كانوا أو أقباط، الجميع يتابع عن كثب أخر تطورات أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة في مصر، حيث يضم مسار رحلة العائلة المقدسة 25 نقطة تمتد لمسافة 3500 كيلومتر ذهابًا وإيابًا من سيناء حتى أسيوط.

25 منطقة مرت بها العائلة المقدسة في مصر

25 نقطة حلت بها العائلة المقدسة خلال رحلتها في مصر، والتي تضم مجموعة من الآثار أو أشياء تذكارية، أو أديرة أو آبار مياه، ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع.

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وتلك المناطق لم يتم حصرها بشكل عشوائي ولكن وزارة السياحة والآثار اعتمدت اعتمادا كليًا على ما أقرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر.

رحلة العائلة المقدسة في مصر

من رفح بالشمال الشرقى للبلد، مرورا بالفرما شرق بورسعيد، من هنا وبدأت رحلة دخول العائلة المقدسة ناهيك عن مرورها على إقليم الدلتا مرورًا على محافظة كفر الشيخ والشرقية والغربية ومنطقة مسطرد والمطرية واصله حتى المنيا وأسيوط جنوبًا.

تفاصيل رحلة العائلة المقدسة في مصر

وبحسب ما أقرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر فإنها قد أكدت بداية رحلة العائلة المقدسة في مصر بدأت من رفع ووصلت إلى محافظة بورسعيد، كما أنها مرت علي سخا بكفر الشيخ، وتل بسطا بالشرقية، وسمنود بالغربية.

واستكمالًا لرحلة العائلة المقدسة في مصر، فقد انتقلت العائلة، من الغربية متجهة إلى وادي النطرون في الصحراء الغربية التي تمتلك أديرة "الأنبا بيشوي" والسيدة العذراء "السريان"، و"البراموس"، والقديس "أبو مقار".

مبارك شعبي مصر

لم يكن هذا فحسب، بل اتجهت العائلة بعد ذلك إلى منطقة مسطرد والمطرية حيث توجد شجرة السيدة مريم، ثم "كنيسة زويلة" بالقاهرة الفاطمية، ثم مناطق مصر القديمة عند "كنيسة أبو سرجة" في وسط مجمع الأديان، ومنها إلى "كنيسة المعادي" وهي نقطة عبور العائلة المقدسة لنهر النيل حيث ظهرت صفحة الكتاب المقدس على سطح المياه مشيرة إلى المقولة الشهيرة "مبارك شعبي مصر"، وصولا إلى المنيا حيث جبل الطير، ثم أسيوط حيث يوجد "دير المحرق"، وبه أول كنيسة دشنها السيد المسيح بيده، ثم انتقلت العائلة إلى "مغارة درنكة"، ثم العودة مجددًا إلى أرض الموطن في بيت لحم.

تطوير مسار العائلة المقدسة

وزارتي السياحة والآثار والتنمية المحلية تعاونوا سويًا مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، لتطوير تلك المناطق بإعتبار أن الـ 25 منطقة تُعد مناطق سياحية وروحانية متميزة وجبت التطوير.

وزير السياحة والآثار

أتقدم بكامل التقدير والاحترام للتعاون المثمر والبناء في مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة.. هذا ما تحدث به "أحمد عيسى"، وزير السياحة والآثار، عند افتتاح عددًا من النقاط منه خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يؤكد على سير العمل بالمشروع على قدم وساق للانتهاء منه في المواعيد الزمنية المحددة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

رفع كفاءة الطرق المؤدية لها

وعن كيفية التطوير لمسار العائلة المقدسة في مصر، ويقوم "المجلس الأعلى للآثار" بترميم المواقع الأثرية الواقعة على هذا المسار بالإضافة إلى قيام الوزارة بتطوير الخدمات السياحية حول هذه المناطق، ورفع كفاءة الطرق المؤدية لها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية و"جهاز التنسيق الحضاري"، حيث شهدته عملية تطوير نقاط المسار الـ25 في 8 محافظات "شمال سيناء – الشرقية – الغربية – كفر الشيخ – القاهرة – البحيرة – المنيا – أسيوط".

أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بالمنيا

وتنشر "فيتو" عددا من المعلومات حول أعمال التطوير الذى شهدتها منطقة جبل الطير التابعة لمركز سمالوط شمال المنيا وتحديدا مسار العائلة المقدسة والتى شهدت الكثير من الأعمال بعد وضع الدير على خريطة الحج المسيحي العالمي.

أعمال تطوير دير جبل الطير بالمنيا

وتم إنشاء لاند سكيب و2 مدخل مع تطوير شامل للمنطقة، كما تم رفع كفاءة الاستراحة السياحية، ودهان واجهات المقابر على جانبى الطريق، بالإضافة إلى رصف الطريق من الصحراوي الشرقى للكنيسة الأثرية، وأعمال تشجير وإنارة وتركيب لوحات إرشادية، وإنشاء طريق من الاستراحة للكنيسة الأثرية بالبازارات بطول 175 مترا مع تشجير وإنارة، رفع كفاءة وتطوير المرحلة الرابعة من كورنيش النيل.

ويعد دير العذراء بجبل الطير من محطات رحلة العائلة المقدسة إلى مصر حيث تذكر المراجع الكنسية أن العائلة المقدسة وصلت إلى منطقة جبل الطير قادمة من قرية البهنسا في مركز بني مزار شمال المنيا خلال رحلة هروبها من بطش الرومان.