تزامنا مع مولد العذراء.. سر زيارة الملكة هيلانة لدير جبل الطير

تتواصل احتفالات مولد السيدة العذراء مريم بمنطقة جبل الطير شرق النيل في مركز سمالوط شمال المنيا، حتى الخميس المقبل، والذي يقام سنويًّا خلال شهر مايو، تزامنًا مع احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى زيارة العائلة المقدسة أرض مصر.

ويقع جبل الطير على بعد 5 كيلومترات من الضفة الشرقية لنهر النيل بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا والذي شهد رحلة العائلة المقدسة لـ "مصر"، واختبأت فيه ثلاثة أيام وتركت تراثا فى ذلك المكان مما جعل المكان ذو قيمة تراثية استثنائية يستحق التسجيل تراث عالمى باليونسكو.

-إعلانات-

زيارة الملكة هيلانة إلى جبل الطير

وزارت الملكة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين الأول جبل الطير عام 328 م، وعندما علمت من الأهالي أن العائلة المقدسة زارت هذه المنطقة واختبأت في المغارة أمرت بنحت وتفريغ الصخرة المحيطة بالمغارة وأطلقت عليها اسم كنيسة السيدة العذراء، وهى عبارة عن صخرة واحدة تم تفريغها إلى أربعة حوائط صخرية، وبالصحن عشرة أعمدة صخرية، وفى عام 1938 تم تجديد وبناء الطابق الثانى والثالث بالكنيسة.

ويوجد داخل كنيسة "دير جبل الطير" خمس مناطق أثرية هي "المغارة" و"المعمودية" الأثرية وهى منحوتة في أحد أعمدة الكنيسة ويرجع تاريخها إلى القرن الرابع الميلادي، و"اللقان الأثري" بصحن الكنيسة وهو عبارة عن تجويف تستخدمه الكنيسة، و"حامل الأيقونات"، كما توجد "أيقونة السيدة العذراء"، وأيقونة القديسة دميانة والأربعين عذراء، وأيقونة القديس العظيم مار جرجس ويرجع تاريخ هذه الأيقونات إلى عام 1554 للشهداء وقام برسم هذه الأيقونات الفنان انسطاسي القدسي أو الرومي وأيقونة السيدة العذراء رسمها القديس لوقا الطبيب،كما توجد أيقونة أخرى للعذراء مريم والسيد المسيح.

ويحتفل ما يقرب من مليوني مسلم ومسيحي في نهاية شهر مايو من كل عام، بمولد السيدة العذراء بجبل الطير بمركز سمالوط والذي تم إدراجه ضمن رحلة الحج المسيحي العالمي بعد موافقة ومباركة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان.

وبدأت رحلة العائلة المقدسة إلى مصر على ثلاث مراحل؛ الأولى "العريش - الفرما - تل بسطا - مسطرد - بلبيس - مدينة سمنود - سخا - وادي النطرون"، والثانية "المطرية - بابليون بمصر القديمة - منف - المعادي"، والثالثة "البهنسا - جبل الطير - الأشمونين - فيليس - قسقام - مير - جبل قسقام - جبل درنكة".

وأقامت العائلة المقدسة في بعض المدن أسبوعا أو بضعة أيام، وفي مدن أخرى شهرا أو أكثر، وكانت أطول مدة قضتها هي في جبل قسقام، حيث قضت 185 يوما، واستمرت العائلة المقدسة في مصر حوالي أربع سنوات إلى أن مات "هيرودوس" الملك وحكم بدلًا منه "أرخيالوس".