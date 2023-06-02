ضبط أدوية مغشوشة وغلق صيدليات مخالفة خلال حملة بالقليوبية

قامت وحدة حقوق الإنسان بمجلس مدينة شبرا الخيمة بحملة تفتيش كبرى على الصيدليات بمدينة شبرا الخيمة وذلك بالمشاركة والتنسيق مع هيئة الأدوية المصرية برئاسة ولاء جمعة سمرة مدير وحدة حقوق الإنسان ووحدة تكافؤ الفرص بديوان عام مدينة شبرا الخيمة وبالتنسيق مع الأحياء والأجهزة المعنية وذلك فى إطار المتابعة وضبط سوق الأدوية وأحكام الرقابة على تداول الأدوية وصلاحية استخدامها ويأتى ذلك من خلال لجنة مكونة من الأطباء مفتشي الصيادلة.

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تمكن مفتشو الصيادلة من ضبط عدد من الأدوية المغشوشة والغير صالحة للاستخدام وأدوية مهربة وممنوع تداولها فى سوق الأدوية المصريه وتم تشميع الحرز وعمل محضر بالواقعة وأخذ عينات من أدوية المضاد الحيوي لفحصها بمعامل هيئة الأدوية المصرية وتم رصد أحد الصيدليات يقوم بالإعلان عن منتجات دوائية وتركيبات غير مرخصة.



وأسفرت الحملة عن غلق عدد من الصيدليات مخالفة لعدم وجود صيدلى وعليه تم تحرير محضر بالوقائع والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم، واستكمال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفات المرصودة.

وأكد المهندس هيثم الدسوقى رئيس مدينة شبرا الخيمة على الرصد المستمر والمتتابع للأسواق المصرية عن طريق الحملات الرقابية والتفتيشية للأسواق المصرية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

ويأتي ذلك فى إطار استراتيجية الدولة وحقوق الإنسان والتى تهدف في أحد محاورها إلى متابعة وضبط سوق الأدوية وإحكام الرقابة على تداول الأدوية وصلاحية استخدامها وتنفيذا لتوجيهات عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

كما تأتي تلك الحملة بناء على توجيهات المهندس هيثم الدسوقى رئيس مدينة شبرا الخيمة وخطة وحدة حقوق الإنسان بالمدينة بشأن التفتيش على الصيدليات العامة والمخازن الخاصة بها وإعداد تقرير عن توافر الأدوية للمواطنين وعدم وجود نواقص فيها والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية.