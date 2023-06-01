وكيل الصحة بالبحيرة يشارك في حملة للتبرع بالدم بكنيسة العائلة المقدسة

شارك الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بحملة التبرع بالدم المقامة من المركز الإقليمي لنقل الدم بدمنهور تحت إشراف الدكتورة ولاء أبوجاموس داخل كنيسة العائلة المقدسة ومار جرجس بالخصمة مركز أبو المطامير بالتنسيق مع راعي الكنيسة القمص أبادير نصيف والفريق الخدمي (قوة حب).

وجاء ذلك في إطار التعاون المثمر بين المركز الإقليمي لنقل الدم بدمنهور ومطرانية البحيرة وتوابعها فى اطار قرب الإحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يوافق ١٤ يونيو من كل عام والحرص على إثراء رصيد بنوك الدم من خلال التبرع الطوعي الشرفي، والاهتمام بتنظيم الحملات المستمرة للتبرع بالدم بنطاق المحافظة، حيث أن نقطة دم تساوي حياة.

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وأثمرت الحملة عن تقدم 326 مواطنا للتبرع تم توقيع الكشف الطبي عليهم، وتم قبول 281 متبرعا وفقا لمعايير الجودة.

وتأتي الحملة استمرارًا لحملات التبرع بالدم بنطاق المحافظة وبالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم على توفير دم آمن وكاف لجميع المرضى بالمحافظة وتفعيلا لإعلاء قيم العمل الإنساني الخدمي في المنظومة الصحية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أهمية التبرع بالدم والمشاركة في حملات التبرع لدورها المؤثر في إنقاذ ملايين الأرواح والمصابين وضرورة العمل على رفع الوعي لدى أفراد المجمتع بثقافة التبرع بالدم.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بالدور الإنساني والنبيل الذي يقوم به المتبرع بالدم لإنقاذ حياة المرضى انطلاقًا من الواجب الإنساني الذي يميز الشعب المصر العظيم، وشكر القائمين على تنظيم الحملة، وجميع السادة المتبرعين.

وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يشارك فى حملة التبرع بالدم بكنيسة العائلة المقدسة بأبوالمطامير

وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يشارك فى حملة التبرع بالدم بكنيسة العائلة المقدسة بأبوالمطامير

وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يشارك فى حملة التبرع بالدم بكنيسة العائلة المقدسة بأبوالمطامير

وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يشارك فى حملة التبرع بالدم بكنيسة العائلة المقدسة بأبوالمطامير

وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يشارك فى حملة التبرع بالدم بكنيسة العائلة المقدسة بأبوالمطامير

وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يشارك فى حملة التبرع بالدم بكنيسة العائلة المقدسة بأبوالمطامير

وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يشارك فى حملة التبرع بالدم بكنيسة العائلة المقدسة بأبوالمطامير

وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يشارك فى حملة التبرع بالدم بكنيسة العائلة المقدسة بأبوالمطامير

وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يشارك فى حملة التبرع بالدم بكنيسة العائلة المقدسة بأبوالمطامير

وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يشارك فى حملة التبرع بالدم بكنيسة العائلة المقدسة بأبوالمطامير

وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يشارك فى حملة التبرع بالدم بكنيسة العائلة المقدسة بأبوالمطامير

وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يشارك فى حملة التبرع بالدم بكنيسة العائلة المقدسة بأبوالمطامير

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