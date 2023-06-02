المركز القومي للترجمة يكشف عن الإصدارات الأكثر مبيعًا

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي عن قائمة الأكثر مبيعًا لشهر مايو 2023 وقد تصدرت القائمة، الطبعة العربية من كتاب "الاستشراق هيمنة مستمرة:المؤرخون أنجلو أمريكيون ومصر الحديثة" والتي تم إطلاقها مؤخرًا في احتفالية أقامها المركز في ١٨ مايو الماضي بحضور المفكر الكبير بيتر جران مؤلف الكتاب ومترجمة الكتاب سحر توفيق ومراجع الكتاب المؤرخ الكبير عاصم دسوقي.

القومي للترجمة

‎وفي المركز الثاني يأتي كتاب "الأفريكانية " من تأليف أريانا داجنينو ومن ترجمة مروى ممدوح سالم وفي المركز الثالث "دراسات عن المماليك في مصر" من تأليف ديفيد اّيالون ومن ترجمة علي السيد علي

‎ثم جاءت القائمة بالترتيب التالي:"أهل التشريع وأهل التأويل:في الحداثة وما بعد الحداثة والمفكرين"

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،"الكوزموبوليتانية السكندرية"،"المنطق:نظرية البحث"،"مغامرة المنهج"،"المادة والعقل:بحث فلسفي"،"نهب المصريين:قصة عار"،"قصة كوريا:فهم الكوريين وثقافتهم"، "تدبر الكِبّر"،"مقدمة في الأناجيل الثلاثة"،"التصوير الحديث في مصر"،"هل يصبح الإسلام ديمقراطيًا"،"ما بعد التاريخ"،"أخلاق الحداثة"،"العلم عند العرب"،"مصر بعد الفراعنة:من الإسكندر حتى الفتح العربي" و"الفنون التشكيلية في جمهورية مصر العربية.