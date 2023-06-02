تعرف على شروط استيفاء شهادة المنتج المحلي من اتحاد الصناعات

يعد " تعزيز الصادرات المصرية " أحد أهم الأهداف التى تسعى إليها الدولة وذلك فى ظل تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق الـ100 مليار دولار فى الصادرات المصرية خلال ال 3 سنوات القادمة

وتعتبر الصناعة المصرية من أحد القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الهامة، ويساهم تعميق المنتج المحلى وتوطين مختلف الصناعات فى خفض الفاتورة الاستيرادية ووقف نزيف العملة الصعبة

استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى

يتولى اتحاد الصناعات المصرية بناءً على طلب ذوي الشأن إصدار الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى، وتكون هذه الشهادة سارية لمدة عام من تاريخ صدورها. وتصدر الشهادة بمراعاة تطبيق بعض القواعد منها:

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1- على الهيئة العامة للتنمية الصناعية مراجعة بيان تكلفة المنتج الصناعى وتحديد نسبة المكون المصري.

2- بعد سداد رسم قدره 2% من قيمة وحدة المكون الصناعى بحد أدنى 200 جنيه وبما لا يجاوز ألف جنيه، وللموظفين المختصين بالهيئة فى سبيل أداء المهمة المشار إليها الانتقال إلى مقر المنشأة أو الشركة ومراجعة سجلاتها.

3- تقدم المنشأة البيان بعد مراجعته واعتماده من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال خمسة عشر يوما إلى الإدارة المختصة باتحاد الصناعات المصرية.

4- يصدر اتحاد الصناعات المصرية شهادة استيفاء نسبة المكون الصناعى باللائحة بعد بصمة بخاتم شعار الاتحاد مقابل رسم قدره 2% من قيمة وحدة المكون الصناعى بحد أدنى 200 جنيه وبما لا يجاوز ألف جنيه.

الصادرات المصرية فى 2022

الإحصاء: الصادرات تسجل رقما قياسيا جديدا بـ51.6 مليار دولار خلال 2022

وكشفت أحدث الاحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم لتسجل 51.6 مليار دولار خلال عام 2022 مسجلة رقما قياسيا جديدًا في تاريخ الصادرات المصرية مقابل 43.6 مليار دولار خلال عام 2021، بزيادة قدرها 8 مليارات دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 18.3%، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز.

أعلى 10 دول استيرادًا من مصر خلال عام 2022

هي تركيا بقيمة 4 مليارات دولار، وإسبانيا بقيمة 3.7 مليار دولار، وإيطاليا بقيمة 3.4 مليار دولار، والسعودية بقيمة 2.5 مليار دولار، وأمريكا بقيمة 2.3 مليار دولار، وهولندا بقيمة 2.1 مليار دولار، وكوريا الجنوبية بقيمة 2 مليارات دولار، والإمارات بقيمة 1.9 مليار دولار، والهند بقيمة 1.9 مليار دولار، والصين بقيمة 1.8 مليار دولار.

وأوضحت النشرة، أن هذه الدول تستحوذ على 49.6% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم، بقيمة 25.6 مليار دولار خلال عام 2022.

أعلى 10 سلع صدرتها مصر خلال عام 2022

هي الغاز الطبيعي المسال بقيمة 10 مليارات دولار، والأسمدة بقيمة 3.3 مليار دولار، والبترول الخام بقيمة 3 مليارات دولار، ومنتجات البترول بقيمة 3 مليارات دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 2.5 مليار دولار، وفواكه طازجة بقيمة ملياري دولار، ولدائن بأشكالها الأولية بقيمة 1.8 مليار دولار، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة مليار دولار، وقضان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بقيمة 440.3 مليون دولار، وسجاد وكليم بقيمة 397.2 مليون دولار.

وأشارت إلى أن هذه السلع تستحوذ على 53.4% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم بقيمة 27.6 مليار دولار خلال عام 2022.

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