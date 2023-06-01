الصناعة تدعو الشركات للاهتمام بالجانب البيئي في مشروعاتها

أكد الوزير مفوض عمرو هزاع، مستشار وزير الصناعة للمشروعات التنموية، أن التكنولوجيا والبيئة محوران مهمان للتقدم للمستقبل، لافتا إلى أن معظم الدول بدأت في الاهتمام بهذين العنصرين.

وقال هزاع خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأعمال الخضراء بالأقصر، إن التعامل مع البيئة لم يعد رفاهية وتعمل وزارة التجارة والصناعة مع عدد من شركاء التنمية على صياغة الإستراتيجية الوطنية الصناعية وجزء البيئة بها هام.

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رواد الأعمال

ودعت الوزارة كافة الشركات ورواد الأعمال إلى الاهتمام بالجانب البيئي في مشروعاتهم.

وكانت قد انطلقت منذ قليل بمحافظة الأقصر فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء، تحت رعاية وزارتى التجارة والصناعة والبيئة، والذى تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "منظمة اليونيدو – مشروع النمو الأخضر الشامل بمصر" بإقليم جنوب الصعيد على مدى يومين، وذلك في إطار تعزيز دور المنظمة لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الاقتصاد الأخضر بصعيد مصر والذى بدأ منذ عام 2014.

وافتتح الفعاليات المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية والوزير مفوض عمرو هزاع ممثل وزارة التجارة والصناعة واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، وأحمد رزق نائب ممثل اليونيدو ومسئول مكتب اليونيدو الإقليمى فى مصر والدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات الغير مالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية ودعاء سليمة المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، ومي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية و هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وسارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف ومحمد نبيل ممثلا عن الوكالة الالمانية للتعاون الدولي،و ميشال هرارى نائب رئيس مكتب التعاون الدولى بسفارة سويسرا فى مصر وداليا قابيل نائب المدير التنفيذي لشركة " كونسبت " المنظمة للمعرض والمؤتمر.

ويشارك في الفعاليات التي تعقد ممثلين عن عدد من الشركاء الإستراتيجيين منها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنك الأهلى المصرى والهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية الصعيد ومركز تحديث الصناعة وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية.