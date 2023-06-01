وزير الصناعة يفتتح الدورة الثامنة لمعرض ديزاين شو بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات

افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة فعاليات الدورة الثامنة لمعرض ديزاين شو والذي يعد الملتقى الدولي الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتصميمات المعمارية وتصميم وصناعة الأثاث المنزلي والمكتبي ومواد البناء الحديث للمشروعات السكنية والتجارية والذي يقام خلال الفترة من 1-3 يونيو الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

أهم القطاعات الصناعية

وقال الوزير إن المعرض يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويحظى بمشاركة أكثر من 150 شركة مصرية، لافتًا إلى أن أهم القطاعات الصناعية المشاركة بالمعرض تشمل الأثاث المكتبي والمنزلي والسجاد والكريستال والجبسنبورد والدهانات والرخام والزجاج إلى جانب قطاع الاستشارات الهندسية.

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وأوضح سمير أن المعرض ساهم على مدار دوراته السبع السابقة في فتح أسواق جديدة للاستثمارات الخارجية واستقطب عددًا كبيرًا من الزوار من الدول الأوروبية ودول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا للتعاقد مع مصنعين مصريين لإقامة مشروعات إنشائية في الخارج.

ولفت الوزير الى أن المعرض حقق نجاحًا وقبولًا من المشاركين والزوار سواء من داخل مصــر أو خارجها حتى أصبح الملتقى الأهم لأكبر المصنعين في مجالات الأثاث والرخام والبورسلين والإضاءة والدهانات بالإضافة إلى مجموعة متميزة من مصممي الديكور.

عدد زوار المعرض

واشار سمير الى أن عدد زوار المعرض يقدر سنويًا بأكثر من 15000 زائر من المتخصصين داخل مصــر وخارجها لا سيما من دول الخليج العربي وشمال أفريقيا والمهتمين بالصناعات المصرية المختلفة التي يشملها المعرض.

جدير بالذكر أن المعرض يدعم جائزتين من أهم الجوائز في مصر لصغار مصممي الأثاث بالجامعات المصرية حيث تم تخصيص أجنحة داخل المعرض لعرض المنتجات الفائزة.

وقالت غرفة منتجات الأخشاب والأثاث في بيانها اليوم،« أن المعرض يعد أكبر تجمع لمصممي الديكور ومصنعي الأثاث وخبراء الديكور، كما يقدم أحدث حلول وخامات التشطيب في مكان واحد».



يضم المعرض شركات متخصصة في أنشطة متنوعة منها:، التصميم الخارجي، والتصميم المعماري والداخلي للمشروعات، وكذلك تصميم وتصنيع الأثاث المنزلي والمكتبي واللاند سكيب، وكذلك يعرض المعرض أحدث حلول التشطيبات والإضاءة، والكثير من التفاصيل الخاصة بتشطيب الوحدات والمشروعات العقارية المختلفة.

وتطلق غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث بالتعاون مع المجلس المصري التصديري للأثاث مسابقة - جائزة أحمد حلمي للتصميم. والتي تهدف إلى تحفيز مصممي الأثاث المصريين لعرض أفضل تصميماتهم المميزة لقطع الأثاث، والجائزة ممنوحة لتصميم الأثاث تكريما للراحل م. أحمد حلمي تمنح لمصممي الأثاث الموهوبين من جميع أنحاء مصر، المسابقة مخصصة للهواة والمحترفين.



جدير بالذكر أن المعرض يوافق الذكري الاولي لرحيل المهندس احمد حلمي رئيس مجلس ادارة غرفة منتجات الاخشاب والاثاث السابق، وكان المعرض يحظى باهتمامه ورعايته.